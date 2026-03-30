Obec Bystričany už začala so zveľaďovaním parku i kaštieľa v Chalmovej
Oficiálnym majiteľom pôvodnej renesančnej stavby je obec od začiatku februára, odkúpila ho od Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne za približne 168.000 eur.
Autor TASR
Bystričany 30. marca (TASR) - Samospráva obce Bystričany (okres Prievidza) už začala so zveľaďovaním historického kaštieľa i parku v miestnej časti Chalmová. Park plánuje sprístupniť už počas leta.
Oficiálnym majiteľom pôvodnej renesančnej stavby je obec od začiatku februára, odkúpila ho od Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne za približne 168.000 eur. „Začíname parkom kaštieľa, kde sme po všetkých potrebných povoleniach od Pamiatkového úradu SR, Štátnej ochrany prírody SR a Okresného úradu Prievidza mohli pristúpiť k odstráneniu život ohrozujúcich drevín, keďže park susedí s cyklotrasou,“ uviedol starosta Filip Lukáč. Obec chce práce podľa neho zabezpečiť tak, aby park mohla širokej verejnosti sprístupniť počas letných prázdnin.
K obnove samospráva pristúpila už i v budove. „Začali sme tam pracovať na tom, aby sme spojazdnili kúrenie, obnovili všetky revízne správy. Roboty máme vyše hlavy, ale pracujeme od prvého momentu,“ doplnil Lukáč.
Zámery s novonadobudnutým majetkom má obec viaceré. „Park o veľkosti približne 35.000 štvorcových metrov (m2), taktiež priľahlé pozemky lesa a ovocných sadov, ktoré majú dokopy 70.000 m2, by sme chceli upraviť. Pripravujeme projekty na vodozádržné opatrenia, pretože kaštieľ má veľkú strechu, je tu jazierko, zachytávame tu dažďovú vodu, čím by sme vedeli ihneď zabezpečiť revitalizáciu tohto miesta,“ priblížil starosta.
V samotnom kaštieli chce samospráva podľa neho umiestniť obecnú knižnicu, pamätnú izbu, keďže komunikuje s rodinou rodu Detrich, ktorá je nápomocná pri získaní artefaktov i historických vecí pre umiestnenie do kaštieľa. Jeho súčasťou by mohla byť i historická trieda, objekt by chcela obec využívať i na environmentálne vyučovanie.
Náklady na zveľadenie parku odhadol starosta na 2,5 milióna eur až tri milióny eur, čo si vyžiada financovanie na etapy. „V prípade budovy sa náklady neodvážim odhadnúť, keďže sa musí zabezpečiť architektonicko-historická štúdia a jednotlivé detailné plánovanie, čo by sme tu chceli urobiť a v akom stupni obnovy,“ ozrejmil Lukáč.
Kaštieľ zo 17. storočia slúžil v minulosti ako reedukačné centrum. Po zisteniach Generálnej prokuratúry SR, ktorá vo svojej správe poukázala na viacero nedostatkov a porušovanie práv detí i v ďalších zariadeniach na Slovensku, štát centrum v Chalmovej ešte v auguste 2024 definitívne zrušil. O trvalé zatvorenie centra, ako i systematické zmeny v systéme prevýchovy detí a mládeže žiadala Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR i samospráva obce v otvorenom liste.
Pôvodne renesančná stavba sa nachádza na mieste pôvodnej pevnosti. Dvojpodlažný kaštieľ s pivnicou, dvoma nárožnými vežami a dvoma traktami prestavali do štýlu baroka v 18. storočí. Najvýraznejšou zmenou prešiel o storočie neskôr, keď rozšírili jeho múry a dali mu nádych klasicistického štýlu. Renováciou prešiel i začiatkom 20. storočia.
Oficiálnym majiteľom pôvodnej renesančnej stavby je obec od začiatku februára, odkúpila ho od Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne za približne 168.000 eur. „Začíname parkom kaštieľa, kde sme po všetkých potrebných povoleniach od Pamiatkového úradu SR, Štátnej ochrany prírody SR a Okresného úradu Prievidza mohli pristúpiť k odstráneniu život ohrozujúcich drevín, keďže park susedí s cyklotrasou,“ uviedol starosta Filip Lukáč. Obec chce práce podľa neho zabezpečiť tak, aby park mohla širokej verejnosti sprístupniť počas letných prázdnin.
K obnove samospráva pristúpila už i v budove. „Začali sme tam pracovať na tom, aby sme spojazdnili kúrenie, obnovili všetky revízne správy. Roboty máme vyše hlavy, ale pracujeme od prvého momentu,“ doplnil Lukáč.
Zámery s novonadobudnutým majetkom má obec viaceré. „Park o veľkosti približne 35.000 štvorcových metrov (m2), taktiež priľahlé pozemky lesa a ovocných sadov, ktoré majú dokopy 70.000 m2, by sme chceli upraviť. Pripravujeme projekty na vodozádržné opatrenia, pretože kaštieľ má veľkú strechu, je tu jazierko, zachytávame tu dažďovú vodu, čím by sme vedeli ihneď zabezpečiť revitalizáciu tohto miesta,“ priblížil starosta.
V samotnom kaštieli chce samospráva podľa neho umiestniť obecnú knižnicu, pamätnú izbu, keďže komunikuje s rodinou rodu Detrich, ktorá je nápomocná pri získaní artefaktov i historických vecí pre umiestnenie do kaštieľa. Jeho súčasťou by mohla byť i historická trieda, objekt by chcela obec využívať i na environmentálne vyučovanie.
Náklady na zveľadenie parku odhadol starosta na 2,5 milióna eur až tri milióny eur, čo si vyžiada financovanie na etapy. „V prípade budovy sa náklady neodvážim odhadnúť, keďže sa musí zabezpečiť architektonicko-historická štúdia a jednotlivé detailné plánovanie, čo by sme tu chceli urobiť a v akom stupni obnovy,“ ozrejmil Lukáč.
Kaštieľ zo 17. storočia slúžil v minulosti ako reedukačné centrum. Po zisteniach Generálnej prokuratúry SR, ktorá vo svojej správe poukázala na viacero nedostatkov a porušovanie práv detí i v ďalších zariadeniach na Slovensku, štát centrum v Chalmovej ešte v auguste 2024 definitívne zrušil. O trvalé zatvorenie centra, ako i systematické zmeny v systéme prevýchovy detí a mládeže žiadala Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR i samospráva obce v otvorenom liste.
Pôvodne renesančná stavba sa nachádza na mieste pôvodnej pevnosti. Dvojpodlažný kaštieľ s pivnicou, dvoma nárožnými vežami a dvoma traktami prestavali do štýlu baroka v 18. storočí. Najvýraznejšou zmenou prešiel o storočie neskôr, keď rozšírili jeho múry a dali mu nádych klasicistického štýlu. Renováciou prešiel i začiatkom 20. storočia.