Obec Bzovík vďaka dotácii rozšíri kapacitu materskej školy

Bzovík 10. decembra (TASR) - Obec Bzovík v okrese Krupina získala na rozšírenie kapacity miestnej materskej školy viac ako 381.000 eur z plánu obnovy. Ako pre TASR uviedol starosta Peter Lazár, aktuálna kapacita zariadenia nie je pre obec postačujúca, po realizácii projektu v nej bude môcť byť 50 detí.



Predmetom projektu je podľa jeho slov prístavba a stavebné úpravy k existujúcemu objektu. "V tomto objekte sa nachádza materská škola aj jedáleň, takže sa rozšíri ich kapacita zhruba na kapacitu 50 detí z existujúcich 28," priblížil Lazár.



Zariadenie v súčasnosti disponuje ešte jednou dočasnou triedou, v ktorej má 15 detí. Táto trieda je však situovaná vo vedľajšom objekte telocvične. Aktuálna kapacita materskej školy aj tak nepostačuje, každý rok majú podľa Lazára aj rodičov, ktorým nemôže škola vyhovieť.



So stavebnými prácami začali podľa starostu v októbri tohto roka, na výstavbu majú 14 mesiacov. V období, keď sa budú práce realizovať vo vnútorných priestoroch, budú musieť materskú školu podľa jeho slov dočasne presťahovať do priestorov obecného úradu.



Miestna samospráva chce získať dotačné prostriedky aj na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Prostriedky chce získať prostredníctvom miestnej akčnej skupiny. Ide o dva úseky, vjazd do základnej školy a parkovisko pri nej. Na práce už našla aj dodávateľa, teraz chce reagovať na výzvu, ktorá bude vyhlásená.