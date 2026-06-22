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Obec Čab pristúpila k regulovanej dodávke pitnej vody

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský

Podľa vedenia obce nepomohli ani opakované upozornenia o šetrení vody a počas uplynulého víkendu opäť prišlo k vyprázdneniu vodojemu.

Autor TASR
Čab 22. júna (TASR) - Obec Čab v okrese Nitra dočasne obmedzila dodávky vody z verejného vodovodu. Dôvodom je jej kritický nedostatok. Informuje o tom na svojej webovej stránke.

Podľa vedenia obce nepomohli ani opakované upozornenia o šetrení vody a počas uplynulého víkendu opäť prišlo k vyprázdneniu vodojemu. Samospráva bola nútená pristúpiť k regulovanej dodávke pitnej vody. Tú si môžu občania aktuálne nabrať do prinesených nádob z cisterny, ktorá je umiestnená v športovom areáli pod prístreškom.

Obec Čab žiadala občanov o maximálne šetrenie pitnou vodou už koncom mája tohto roka z dôvodu pretrvávajúceho sucha a kritického nedostatku vody v obecnom vodojeme. Upozornila, že voda z obecného vodovodu je určená výhradne na pitné a hygienické účely. Zároveň zakázala napúšťanie bazénov a víriviek, polievanie trávnikov a záhrad, ako aj umývanie áut pitnou vodou z verejného vodovodu.
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