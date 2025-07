Obec Červený Kláštor je dejiskom Púte seniorov a chorých

Červený Kláštor 24. júla (TASR) - Červený Kláštor na Zamagurí je vo štvrtok dejiskom Púte seniorov a chorých. Vlani sa na akcii zúčastnilo približne 800 ľudí z celého Slovenska a organizátori veria, že sa toto číslo podarí dosiahnuť aj tento rok. Generálny riaditeľ Spišskej katolíckej charity (SpKCH) Pavol Vilček uviedol, že priestor kartuziánskeho kláštora je na organizovanie púte ako stvorený.



V prostredí s výhľadom na Tri koruny púť otvorí o 10.00 h svätá omša v Kostole sv. Antona Pustovníka, patróna kartuziánov, ktorú bude celebrovať Mons. Ján Kuboš, spišský pomocný biskup. Následne bude program pokračovať od 13.00 h na hornom nádvorí kláštora. V moderovanej diskusii sa bude Kuboš rozprávať s účastníkmi púte a je pripravený odpovedať na všetky ich otázky.



Nový duchovný SpKCH Martin Zummer neskôr porozpráva o výstave, ktorá bude umiestnená v areáli kláštora. Je venovaná Carlovi Acutisovi, ktorý sa už čoskoro stane prvým svätcom v tomto tisícročí. „Carlo Acutis sa narodil 3. mája 1991 v Londýne, ale rodina sa hneď presťahovala do Milána. Viedol aktívny kresťanský život mladého chlapca. Mal veľký záujem o počítače, vytváral webové stránky a strihal videá. Dokumentoval tiež eucharistické zázraky z celého sveta. No popritom chodil pravidelne na svätú spoveď a prijímal eucharistiu. Zomrel 12. októbra 2006 vo veku 15 rokov na leukémiu v nemocnici v Monze pri Miláne,“ priblížila vedúca komunikačného tímu SpKCH Beáta Oravcová.



Program púte vyvrcholí vystúpením členov charizmatického zoskupenia Godzone. „Sme mladí ľudia, ktorí majú túžbu ohlasovať radostné evanjelium Ježiša Krista. Našou túžbou a víziou je priniesť prebudenie, zjednotenie, motiváciu a povzbudenie. Vieme, že tento svet potrebuje počuť posolstvo evanjelia a my ho chceme priniesť spôsobom atraktívnym, kreatívnym a moderným,“ uviedli hudobníci.



Organizátori púte robia podľa Vilčeka všetko preto, aby na podujatí účastníci získali povzbudenie, nádej a priateľstvo v spoločnosti dobrých ľudí. Program aj svätá omša tejto púte je zameraná na modlitby za seniorov a tých, ktorým život strpčuje choroba.