Obec Čirč predpokladá nižšiu účasť oproti predchádzajúcim kolám

Čirč 20. novembra (TASR) – Obec Čirč v okrese Stará Ľubovňa je pripravená na ďalšie celoplošné testovanie na nový koronavírus, ktoré sa uskutoční počas nadchádzajúceho víkendu (21. - 22. 11.). Pre TASR to uviedol starosta Michal Didik. Predpokladá, že účasť bude oproti predchádzajúcim kolám nižšia.



„Vo štvrtok (19. 11.) sme ešte riešili zdravotníkov, keďže nemohli prísť. V tejto chvíli však už máme zabezpečený celý tím. Vojsko prinieslo všetok materiál, nepotrebujeme už nič dokupovať,“ uviedol.



Počet obyvateľ obce je približne 1300, z toho je podľa veku odporúčané testovanie 986 ľuďom. Z oficiálnych výsledkov vyplýva, že v rámci druhej etapy celoplošného antigénového testovania bol v tejto obci najvyšší podiel pozitivity z celého Slovenska. Počas testovania na prelome októbra a novembra dosiahla 11,36 percenta pri 713 otestovaných. O týždeň na to zaevidovali 32 pozitívnych z 535 otestovaných. Čirč bol tak s pozitivitou 5,98 percenta po ďalšom kole druhou obcou s najvyššou mierou pozitivity. Počet otestovaných oproti prvému testovaniu podľa starostu klesol aj preto, že viacerí boli v povinnej karanténe.



„Všetci pozitívne testovaní už ukončili karanténu. Nemáme informácie o tom, že by bol v karanténe niekto na základe PCR testu. Kým v prvom kole bola väčšina pozitívnych z majority, v druhom kole sme odhalili ohnisko v lokalite, kde žije rómskej komunita,“ povedal Didik. Prvé dve kolá celoplošného testovania, ktoré v obci realizovali, vníma pozitívne. Ako spresnil, nakazených sa podarilo zachytiť a nový koronavírus ďalej nerozširovali. Ľudí vyzýva, aby sa cez víkend prišli dať otestovať aj z toho dôvodu, aby mali prehľad o situácii v obci. „Ak bude účasť do 50 percent, budeme radi. Ale možno nás to prekvapí. Vidím však, že už nie je taká ochota prísť. Už to nie je, ako sa hovorilo, 'dobrovoľne nasilu', teraz je to len dobrovoľné,“ dodal starosta Čirča.



Testovanie je dobrovoľné a týka sa obcí a miest, kde sa počet pozitívne testovaných dostal nad jedno percento. Ako vyplýva zo zoznamu zverejneného na stránke somzodpovedny.sk, v Staroľubovnianskom okrese sa okrem Čirča uskutoční v ďalších 21 obciach, ako aj v okresnom meste Stará Ľubovňa. Čo sa týka ďalších okresov Spiša, v tom Kežmarskom má byť testovanie v 15 obciach i v meste Spišská Stará Ves. V okrese Levoča sa má testovať v 11 obciach a v meste Levoča, a v Popradskom okrese v štyroch obciach. V Spišskonovoveskom okrese pôjde o mestá Spišská Nová Ves a Spišské Vlachy, ako aj o šesť obcí. V okrese Gelnica sa má ďalšie kolo testovania uskutočniť v dvoch obciach.