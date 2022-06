Obec Dedinky predala budovu obecného úradu a bývalej školy

Dedinky 22. júna (TASR) – Obec Dedinky v okrese Rožňava predala budovu obecného úradu, v ktorej kedysi sídlila i základná a neskôr materská škola. Dôvodom boli najmä vysoké náklady na jej údržbu. Novým vlastníkom nehnuteľnosti sa stala za 316.000 eur spoločnosť z Bratislavy.



"Budova bola postavená v 70. rokoch minulého storočia ako základná škola. V tom čase bolo v obci ešte dosť žiakov, postupom času však obyvateľstva ubudlo," uviedol pre TASR starosta Dediniek Milan Červenka. Neskôr v budove fungovala materská škola a v roku 2004 do nej bývalé vedenie obce presťahovalo aj úradovňu obecného úradu. V uplynulom období však objekt využívali len starosta a ekonómka obce.



"Náklady na údržbu budovy sú enormné a objekt postupne pustne. Na opravy a údržbu peniaze nemáme," skonštatoval Červenka. Obecný úrad sa tak presťahuje do menších priestorov, v ktorých sídlil aj v minulosti. Na ich rekonštrukciu samospráva využije časť financií, ktoré získala z predaja.



O zámere predať budovu obecného úradu formou obchodnej verejnej súťaže rozhodlo obecné zastupiteľstvo v Dedinkách ešte v roku 2020 s podmienkou, aby nový vlastník v priestoroch zriadil domov sociálnych služieb. Do súťaže sa však nikto neprihlásil, a tak samospráva od podmienky upustila. Záujem o budovu neskôr prejavila spoločnosť Nell Kapital, ktorá za ňu v troch splátkach obci zaplatí dokopy 316.000 eur. Podľa starostu plánuje nový majiteľ budovu využiť na rekreačné účely.