Obec Dedinky získala ďalšiu dotáciu na vybudovanie nového autokempingu
Autor TASR
Dedinky 18. decembra (TASR) - Obec Dedinky v okrese Rožňava, ktorá sa nachádza pri vodnej nádrži Palcmanská Maša, získala ďalšiu dotáciu na vybudovanie nového autokempingu. Ten samospráva vytvorí na mieste niekdajšieho futbalového ihriska, aktuálne finišuje s rekonštrukciou bývalých šatní. Na vybudovanie ďalšej infraštruktúry získala obec približne 200.000 eur. Pre TASR to uviedol starosta Dediniek Milan Červenka.
Prvú dotáciu na pretvorenie nevyužívaného futbalového ihriska na nový kempingový areál získala obec od Košického samosprávneho kraja v rámci programu Terra Incognita. Približne 47.000 eur bolo určených na rekonštrukciu bývalých šatní. „Bude z toho sociálne zázemie pre kemping, budú tam sprchy, WC aj jedna miestnosť, kde si môžu návštevníci posedieť alebo niečo uvariť,“ priblížil starosta.
Prestavbu šatní na sociálne zázemie pre návštevníkov by chcela obec dokončiť začiatkom budúceho roka. Samospráva v rámci nového autokempingu v prvej fáze počíta s vytvorením 20 kempovacích miest pre karavany, na vybudovanie potrebnej infraštruktúry v tomto období získala približne 200.000 eur z Fondu na podporu cestovného ruchu.
„Budú urobené rozvody na elektrické prípojky, vodovodné prípojky, výdajové stojany. Pre kempingujúcich chceme urobiť aj nejaký altánok, kde si budú môcť posedieť, pridať nejaké lavičky a podobne,“ uviedol Červenka s tým, že pribudnú aj rampy, cez ktoré sa bude do areálu vchádzať. Ako dodal, s prácami by chceli začať čo najskôr, verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác plánujú vyhlásiť hneď začiatkom budúceho roka.
Obec Dedinky patrí k najvýznamnejším centrám cestovného ruchu v južnej časti Slovenského raja. Dedina je východiskovým bodom viacerých turistických trás, lákadlom pre návštevníkov je i samotná vodná nádrž Palcmanská Maša. Obec v rámci rozvoja turizmu v roku 2023 po desaťročí zrekonštruovala a opätovne sprevádzkovala aj jednosedačkovú lanovku, ktorá vedie z Dediniek na planinu Geravy.
