Obec Diakovce spojila s mestom Šaľa nová cyklotrasa dlhá 1565 metrov
Autor TASR
Diakovce 2. júna (TASR) - Mesto Šaľa a obec Diakovce prepojila nová cyklotrasa. Dlhá je 1565 metrov a jej šírka je 2,5 metra. Výstavbu finančne podporilo Ministerstvo dopravy SR. „Z plánu obnovy sme podporili až sto takýchto projektov, dohromady to je 250 kilometrov cyklotrás po celom Slovensku,“ povedal v utorok počas otvorenia úseku cyklotrasy v Diakovciach minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
Podľa primátora Šale Jozefa Belického ide o životne dôležitý projekt, ktorý prispeje k zvýšeniu bezpečnosti pre cyklistov aj peších. Obyvateľom Diakoviec uľahčí každodenné dochádzanie do práce, školy či za službami v Šali.
V rámci bezpečnostných opatrení je cyklotrasa oddelená od hlavnej cesty zeleným pásom. Projekt zahŕňa aj odvodnenie dažďovej vody a elektroinštaláciu. Na jej povrchu sú umiestnené špeciálne kamienky svetielkujúce v tme, upozornil Ráž. „Veľmi by ma zaujímalo, ako to bude vyzerať v noci. Je to inšpirácia aj pre ostatné cyklotrasy, je to výborný nápad,“ zhodnotil minister.
Spoločný projekt Šale a Diakoviec pripravovalo vedenie mesta a obce už od roku 2020. Brzdilo ho majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov so 165 vlastníkmi. Približne polovica cyklotrasy vedie na pozemkoch v katastri Šale, druhá polovica v katastri Diakoviec.
