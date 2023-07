Obec Divín chce obnoviť rekreačnú zónu pri Ružinej

Divín/Ružiná 2. júla (TASR) - Obec Divín v okrese Lučenec pripravuje obnovu rekreačného strediska pri vodnej nádrži Ružiná, v rámci ktorej počíta s vybudovaním turistickej infraštruktúry i úpravou brehov. Na ružínskej strane priehrady zas súkromný poskytovateľ služieb v cestovnom ruchu stavia nové ubytovacie kapacity, pri ktorých pribudne i piesková pláž.



Obec Divín, ktorá je vlastníkom viacerých pozemkov pri brehoch Ružinej, aktuálne pracuje na projektovej príprave na obnovu tamojšieho rekreačného strediska. "V rámci udržateľného mestského rozvoja Lučenec sme získali príspevok na prípravu projektových dokumentácií a následne máme perspektívu získať aj financie na rozvoj cestovného ruchu," uviedol pre TASR starosta obce Ján Sivok.



Projektové dokumentácie budú podľa starostu riešiť novú infraštruktúru pre turistov, kanalizáciu, elektrické rozvody, stravovacie zariadenia, parkovacie plochy, prístupovú komunikáciu či požičovňu bicyklov. Zámerom obce je po dohode s vodohospodármi zrevitalizovať aj brehy a prístupy do vody. Na projektovú prípravu získala obec príspevok vo výške 12.000 eur, ďalších približne 20.000 eur plánujú na tento účel vyčleniť z vlastného rozpočtu.



Do rozvoja cestovného ruchu pri vodnej nádrži momentálne smerujú aj súkromné investície. Na ružínskej strane priehrady sú aktuálne vo výstavbe nové ubytovacie kapacity. Ako pre TASR uviedol rekreačný rezort MomoLand, pri brehu pribudne päť glampingových stanov a päť mobilných domov s celkovou kapacitou pre približne 30 hostí.



"Ak nám to počasie dovolí, určite to bude tento rok dokončené, na tých 85 percent sme už hotoví," uviedla pre TASR vedúca rezortu Renáta Kelemenová s tým, že na brehu vybudujú i novú pieskovú pláž. MomoLand už v súčasnosti návštevníkom ponúka ubytovanie v chatových apartmánoch s kapacitou pre vyše 90 ľudí, zameriava sa i na organizáciu letných táborov, rodinných či firemných podujatí.



Vodná nádrž Ružiná bola postavená medzi rokmi 1969 a 1973 na účely protipovodňovej ochrany, priehrada tiež slúži na rekreáciu a rybárstvo. V roku 2019 bola nádrž z dôvodu rekonštrukcie vypustená, s jej opätovným napúšťaním sa začalo v lete 2021.