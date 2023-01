Obec Dúbravy má nový rozpis platieb za dodávku elektriny

Dúbravy 24. januára (TASR) – Obec Dúbravy v Detvianskom okrese má nový rozpis platieb za dodávku elektriny. V predchádzajúcim rokoch platili približne 16.000 eur ročne, po novom to bude 48.000 eur. TASR to potvrdila starostka Elena Grňová



Pripomenula, že obci prichádzajú faktúry, keď dodávatelia zohľadňujú infláciu, a tak zvyšujú ceny za poskytované služby a tovary. "Snažíme sa zvažovať, čo z toho je pre nás nutné," zhrnula.



Obec je zriaďovateľom zariadenia pre seniorov, ktoré funguje nepretržite, a aj materskej školy. Zabezpečuje tiež prevádzku predajne s rozličným tovarom v miestnej časti Iviny. Pre seniorov v nej zabezpečujú základné potraviny. "Predajňa je otvorená trikrát týždenne, vykurujeme ju elektrickými konvektormi, nie je tu však priestor na šetrenie," podotkla starostka. Dodala, že v miestnej časti Želobudza má samospráva vodojem, z ktorého zásobuje obec pitnou vodou. "Je to pomocou výkonných elektromotorov, elektrická ponorka čerpá vodu z vrtu, takže ani tu nie je priestor na šetrenie," spresnila.



Ako doplnila, na konci minulého roka sa obci skončila zmluva s doterajším dodávateľom elektrickej energie. "Oslovila som viacerých dodávateľov o zaslanie cenovej ponuky. Niektorí ani neodpovedali. Iní oznámili, že mi nevedia dať cenovú ponuku a nových zákazníkov neprijímajú," uzavrela s tým, že obec tak ostala pri doterajšom dodávateľovi.