Obec Hertník je na ďalšie kolo testovania pripravená

Hertník 4. novembra (TASR) – Obec Hertník v Bardejovskom okrese je na ďalšie kolo testovania na ochorenie COVID-19 pripravená. Starosta obce Jozef Semanek po uplynulých kolách testovania tvrdí, že je potrebné zlepšiť komunikáciu so starostami a nemeniť postupy každú chvíľu.



"Testovacie miesto ostáva nezmenené. Po konzultácii s členom Ozbrojených síl (OS) SR, ktorý nám bol pridelený minulý týždeň a je aj teraz, sme mu dali čísla telefónov zdravotných sestier z našej obce, ktoré majú záujem o testovanie, aby ich pridelili k nám. Ostatné administratívne a technické veci, ako je dezinfekcia a podobne, máme zabezpečené vlastnými zamestnancami obecného úradu a členmi dobrovoľného hasičského zboru (DHZ). Odskúšané to máme v predošlých kolách," uviedol pre TASR Semanek.



Testovanie v obci majú rozdelené podľa hodín a čísel domov. Ako tvrdí, v rozumnej miere sa dá pomôcť aj Bardejovu, ale nie na úkor občanov obce.



"Nie sme malá obec, máme 1016 obyvateľov. Keď je kapacita 500 odberov na jeden testovací tím, tak pre nás sú potrebné dva dni. Skôr by mohli pomôcť obce, kde je iba jeden testovací deň. Vyhradiť ho pre občanov konkrétnej obce a druhý deň pomôcť Bardejovu," dodal Semanek.