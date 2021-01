Obec Hodruša-Hámre by Zo šachty Mayer chcela spraviť múzeum

Hodruša-Hámre 4. januára (TASR) – Obec Hodruša-Hámre v okrese Žarnovica chce zachrániť šachtu Mayer, z technickej pamiatky by rada spravila múzeum. Z Ministerstva kultúry SR samospráva získala dotáciu na predprojektovú dokumentáciu, pri výskumoch obec spolupracuje so Slovenskou technickou univerzitou (STU) v Bratislave. Pre TASR podrobnosti uviedol starosta obce Jozef Uram.



Šachtu Mayer obec pred niekoľkými rokmi kúpila od štátu. Technická pamiatka zapísaná aj v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO predstavuje jedno z najzachovalejších zariadení určených na ťažbu v oblasti Štiavnických vrchov. „Radi by sme z tejto pamiatky spravili múzeum s multifunkčnými miestnosťami,“ uviedol Uram.



V septembri 2020 získala obec dotáciu, prostriedky od rezortu kultúry vo výške 13.000 eur boli určené na predprojektovú dokumentáciu. „V rámci tejto fázy musíme vyriešiť architektonicko-historický výskum, statické posudky, geodetické zameranie,“ vysvetlil Uram s tým, že samospráva v rámci projektu spolupracuje aj s pracovníkmi STU.