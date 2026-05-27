Obec Istebné sa stala dejiskom stretnutia rezbárov i remeselníkov
Autor TASR
Istebné 27. mája (TASR) - Obec Istebné v okrese Dolný Kubín sa počas tohto týždňa, od pondelka (25. 5.) do piatka (29. 5.), stala dejiskom stretnutia remeselníkov, rezbárov a milovníkov tradičnej kultúry. Ôsmi rezbári z Poľska a zo Slovenska pomocou motorových píl a dlát vytvárajú nové drevené plastiky. Cezhraničná vzdelávacia aktivita a rezbársky plenér pod názvom Stretnutie s drevom sa koná v rámci poľsko-slovenského projektu Návraty k drevu, tradícii a viere. Obec o tom informovala na svojej webovej stránke.
„Podujatie je zamerané na návrat k hodnotám našich predkov - práci s drevom, uchovávaniu tradícií a posilňovaniu kultúrneho dedičstva, ktoré nás spája aj cez hranice,“ uviedli z obce.
Sprístupnením a prezentáciou drevených plastík vytvorených počas plenéra vyvrcholí podujatie v piatok o 17.00 h v priestoroch pred Obecným úradom v Istebnom. Nebudú tiež chýbať ukážky rezbárskeho umenia a tradičnej práce s drevom a kultúrny program, počas ktorého vystúpia folklórne skupiny Trnkári zo Žaškova a Bučník z Habovky. Vystúpenia prinesú autentickú ľudovú hudbu, spev a tanec.
„Podujatie je skvelou príležitosťou stretnúť sa, porozprávať, podporiť tradície a zažiť atmosféru, ktorá spája generácie. Veríme, že si každý návštevník nájde to svoje, či už obdiv k remeslu, radosť z folklóru alebo príjemne strávený čas v kruhu rodiny a priateľov,“ dodali z obce.
