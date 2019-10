Obec Kalinov získa na úpravu priestranstva pri pamätníku 50.000 eur

Bratislava 23. októbra (TASR) – Obec Kalinov v okrese Medzilaborce získa na úpravu verejného priestranstva pri pamätníku Oslobodenie 50.000 eur. V stredu o tom rozhodla vláda počas výjazdového rokovania v Kežmarku.



Financie by mali slúžiť na dokončenie úprav verejného priestranstva, a to prostredníctvom rekonštrukcie cesty k domu smútku, ktorá vedie popri pamätníku. Okrem toho by sa malo tiež preasfaltovať námestie pred pamätníkom a dokončiť by sa mali aj terénne úpravy.



Obec Kalinov je prvá oslobodená obec na území bývalého Československa. Každoročne sa tu konajú spomienkové oslavy oslobodenia pri pamätníku Oslobodenie. Momentálne sa realizuje rekonštrukcia pamätníka, ako aj jeho okolia, na ktoré vláda vyčlenila v apríli 60.000 eur. "Za túto sumu boli zrealizované práce na sanácií a odvodnení pamätníka. Na úplné dokončenie úprav verejného priestranstva je potrebné zrekonštruovať cestu k domu smútku, ktorá vedie popri pamätníku, ako aj preasfaltovať námestie pred pamätníkom a dokončiť terénne úpravy," uvádza sa v predkladanom materiáli.