Obec Kamienka hostí už 60. ročník folklórneho festivalu Rusínov

Kamienka 31. mája (TASR) - Festival folklóru Rusínov Slovenska sa v sobotu a nedeľu (1. 6.) koná v obci Kamienka v okrese Stará Ľubovňa. Podujatie sa nesie v znamení 60. ročníka ako dejiska folklórneho sviatku, ktorý oslavuje rusínsku kultúru v jej najautentickejšej podobe.



„Na pódiu v prírodnom amfiteátri Dubne sa počas dvoch dní vystrieda viac ako päť stovák účinkujúcich z rôznych kútov Slovenska, predovšetkým zo severovýchodu krajiny,“ informoval za organizátorov predseda Rusínskej obrody na Slovensku (ROS) Martin Karaš. Festivalová ponuka je rozdelená do šiestich hlavných programových blokov - tri sa konajú v sobotu od 15.00 h a ďalšie tri v nedeľu od 10.00 h.



Aktuálny ročník prinesie podľa Karaša nielen návrat k tradíciám, ale aj nové impulzy a inovatívny prístup k organizácii. Hlavným organizátorom sa prvýkrát stáva ROS, ktorá preberá štafetu od Zväzu Rusínov - Ukrajincov Slovenskej republiky. „Spolu s obcou Kamienka, Ľubovnianskym osvetovým strediskom a mládežníckou organizáciou molody.Rusyny pripravili festival, ktorý má ambíciu nielen nadviazať na dlhoročnú tradíciu, ale aj osloviť nové generácie a širšiu verejnosť,“ skonštatoval Karaš.



Súčasťou sobotného programu, v ktorom sa predstavia domáce detské a dospelé kolektívy, súbor Šarišan, speváčka Anna Poráčová či rusínsky profesionálny súbor PUĽS, bude aj blok, ktorý ponúkne tri žánre - rusínsku ľudovú, zborovú a modernú hudbu. V nedeľu v súťažnej prehliadke najprv vystúpia spevácke skupiny z regiónov, kde žijú Rusíni. Popoludnie bude vyvrcholením festivalu. „O 14.00 h sa začne spoločný program folklórnych súborov, skupín a sólistov s názvom Vešiľa, vešiľa..., ktorý znázorní obyčaje spojené s tradičnou rusínskou svadbou,“ priblížil Karaš. V záverečnom galaprograme ‚Barvinkova Kamjunka‘ sa predstavia popri súbore PUĽS aj Chemlon z Humenného, Muzika Milana Rendoša, ženská spevácka skupina Poľana alebo sólistka ľudových piesní Marianna Železná.



Snahou organizátorov je vtiahnuť návštevníkov do deja aj prostredníctvom speváckych a tanečných workshopov. Pripravené budú aj fotografické a výtvarné výstavy, ako aj rôzne aktivity a atrakcie, ktoré hravou formou približujú jazyk, remeslá a zvyky predkov. Súčasťou podujatia je tradičný krojový sprievod obcou, tento rok s témou svadobného sprievodu so ženíchom a nevestou.