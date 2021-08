Obec Kladzany stavia ďalší vodozádržný prvok, vysadí tiež 120 stromov

Na snímke z 20. augusta 2021 je starosta obce Kladzany Daniel Lorinc na priestranstve pri miestnom kultúrnom dome, kde obec svojpomocne vybudovala už niekoľko vodozádržných prvkov. Foto: TASR - Jana Ďurašková

Na snímke z 20. augusta 2021 je jedna z dažďových záhrad na priestranstve pri kultúrnom dome v obci Kladzany. Foto: TASR - Jana Ďurašková

Kladzany 30. augusta (TASR) – Obec Kladzany vo Vranovskom okrese stavia desiaty vodozádržný prvok na svojom území. Projekt ďalšej dažďovej záhrady v obci, ktorú pre jej modro-zelenú infraštruktúru vlani navštívila i prezidentka Zuzana Čaputová, podporila v Programe obnovy dediny 2021 Slovenská agentúra životného prostredia sumou 5000 eur. Vďaka úspechu v hlasovaní na sociálnych sieťach pribudne v katastri obce v rámci projektu Zelené oázy Nadácie Ekopolis aj 120 stromov.povedal pre TASR starosta obce Daniel Lorinc s tým, že keďže sa im tento rok podarilo získať kontakt na projektanta, ktorý sa podobnými projektmi zaoberá, nechali si po prvý raz vypracovať aj profesionálnu projektovú dokumentáciu. Obec za ňu zaplatila 1200 eur z vlastného rozpočtu, spolufinancovať podobnou sumou bude i samotnú výstavbu.Prípravné práce na dažďovej záhrade, ktorá zužitkuje zrážkovú vodu zo strechy hasičskej zbrojnice, začala obec v apríli, stavba by mala byť hotová do októbra. V areáli pri kultúrnom dome tak budú mať už štvrtú dažďovú záhradu, v extraviláne obce majú ďalšie dve a okrem nich štyri ďalšie vodozádržné prvky. V kanalizácii nekončí zrážková voda z budovy kultúrneho domu, materskej a základnej školy.vyjadril sa s tým, že miestnym sa jazierka začali páčiť najmä po tom, keď do nich dali ryby. Niekoľkí sa obcou nechali inšpirovať i sami a jazierka postavili na svojich pozemkoch.Jeden z tohtoročných nominantov na titul Dedina roka bude už v septembri realizovať aj projekt Za živý kataster obce Kladzany. Keďže má obec vypracovaný generel zelene, Lorinc má o druhoch spolu 120 stromov, ktoré budú vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis vysádzať, konkrétnu predstavu.priblížil.Výsadbu plánujú realizovať najmä v oddychových zónach, ktoré vznikli na miestach čiernych skládok. Podľa Lorinca je práve premena čiernych skládok na kultivovaný priestor s pravidelnou údržbou spôsobom, akouzavrel.