Obec Klenová má nového starostu, stal sa ním Pavol Ihnatko
Z 388 zapísaných voličov sa volieb zúčastnilo 233. Ihnatko získal spomedzi trojice kandidátov najviac hlasov, konkrétne 99 hlasov.
Autor TASR
Klenová 25. marca (TASR) - V obci Klenová v okrese Snina si obyvatelia v doplňujúcich komunálnych voľbách v sobotu (21. 3.) zvolili za starostu Pavla Ihnatka. Vyplýva to z informácií zverejnených na webovej stránke obce.
Z 388 zapísaných voličov sa volieb zúčastnilo 233. Ihnatko získal spomedzi trojice kandidátov najviac hlasov, konkrétne 99 hlasov.
Nových starostov si voliči vyberali na východnom Slovensku spolu v piatich obciach. V obci Ďurďoš v okrese Vranov nad Topľou zvolili za starostu Miroslava Guľu. V Brestove nad Laborcom v okrese Medzilaborce získal mandát starostu Miloš Hreško. Vo Vyšnom Čaji v okrese Košice-okolie zvolili za starostu Matúša Michala a v obci Hrhov v okrese Rožňava získal v doplňujúcich voľbách najviac hlasov Jozef Csorba.
Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sa vyhlasujú v prípade, ak sa v niektorej obci nekonali alebo sa z rôznych dôvodov musia opakovať. Takisto vtedy, ak sa starosta či poslanec vzdal a jeho mandát zanikol bez náhradníka. Zákon takisto stanovuje, že voľby sa zopakujú, ak boli vyhlásené za neplatné.
Z 388 zapísaných voličov sa volieb zúčastnilo 233. Ihnatko získal spomedzi trojice kandidátov najviac hlasov, konkrétne 99 hlasov.
Nových starostov si voliči vyberali na východnom Slovensku spolu v piatich obciach. V obci Ďurďoš v okrese Vranov nad Topľou zvolili za starostu Miroslava Guľu. V Brestove nad Laborcom v okrese Medzilaborce získal mandát starostu Miloš Hreško. Vo Vyšnom Čaji v okrese Košice-okolie zvolili za starostu Matúša Michala a v obci Hrhov v okrese Rožňava získal v doplňujúcich voľbách najviac hlasov Jozef Csorba.
Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sa vyhlasujú v prípade, ak sa v niektorej obci nekonali alebo sa z rôznych dôvodov musia opakovať. Takisto vtedy, ak sa starosta či poslanec vzdal a jeho mandát zanikol bez náhradníka. Zákon takisto stanovuje, že voľby sa zopakujú, ak boli vyhlásené za neplatné.