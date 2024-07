Obec Klenovec kúpila historickú budovu v centre obce, chce ju obnoviť

Klenovec 28. júla (TASR) - Obec Klenovec v okrese Rimavská Sobota kúpila od súkromného vlastníka historickú budovu, ktorá sa nachádza na námestí v centre obce. Objekt, ktorý v minulosti slúžil ako tančiareň, je v zlom stavebno-technickom stave, na jeho obnovu chce samospráva hľadať externé zdroje. V budúcnosti by sem chceli presťahovať napríklad obecnú knižnicu. Pre TASR to uviedla starostka Klenovca Katarína Pribilincová.



Budova v centre obce slúžila na obchodné účely, sídlilo tu pohostinstvo a v minulosti fungovala aj ako tančiareň. Podľa starostky sa objekt nachádza na strategickom mieste a je preto dobré, že sa ho samospráve podarilo odkúpiť. Súkromnému vlastníkovi za budovu obec zo svojho rozpočtu zaplatila 65.000 eur.



"Zámerom je presunúť tam ľudovú knižnicu. Momentálne sa nachádza medzi hotelom a kultúrnym domom, v týchto horúčavách je tam veľmi teplo a priestory už nie sú ani kapacitne dostačujúce," priblížila starostka. Obecnú knižnicu navštevujú najmä starší občania, tí však majú často problém s prístupom po schodoch. Knižnica preto pred časom zaviedla aj donášku kníh pre imobilných.



Budova, ktorú samospráva kúpila, je jednopodlažná, presťahovanie knižnice do nových priestorov by tak vyriešilo problém so zlou dostupnosťou. V objekte sa nachádzajú aj ďalšie priestory, ktoré by samospráva využila na iné kultúrno-prezentačné účely.



"Presťahovať by sme sem mohli izbu rodákov, ktorá sa momentálne nachádza v budove obecného úradu. Vo vnútrobloku tej budovy je aj krásny dvor, ktorý by sa dal časom zrevitalizovať, čím by vznikol priestor na čítanie a rôzne aktivity knižnice," vysvetlila Pribilincová.



Historická budova na okraji námestia v centre Klenovca je v zlom stavebno-technickom stave a vyžadovať si bude komplexnú rekonštrukciu. Na tento účel chce samospráva v budúcnosti hľadať externé finančné zdroje. Pri rekonštrukcii plánuje postupovať s ohľadom na historickú hodnotu objektu.