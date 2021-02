Obec Kocurany buduje materskú školu, v objekte budú aj hasiči a múzeum

Kocurany 13. februára (TASR) - Obec Kocurany (okres Prievidza) chce už v tomto roku poskytovať pre svojich najmenších obyvateľov predprimárne vzdelávanie. V blízkosti obecného úradu začala s výstavbou materskej školy (MŠ), v objekte bude sídliť i múzeum či hasiči.



"Samospráva obce Kocurany sa rozhodla začiatkom minulého roka, že ide realizovať veľmi dôležitú a významnú investíciu, a to výstavbu MŠ. Ide o spojitú investíciu, nejde len o MŠ, ale i požiarnu zbrojnicu a podkrovie tejto budovy využijeme na zriadenie obecného múzea," povedal starosta Vojtech Čičmanec.



Hlavným argumentom pre výstavbu MŠ je podľa neho prijatý zákon o predprimárnom vzdelávaní detí. "V obci máme dosť detí, budujeme preto škôlku s triedou do 15 detí. Tú by v prvom roku malo podľa našej evidencie navštevovať šesť alebo sedem škôlkarov z Kocurian, ktoré budú mať povinnosť predprimárneho vzdelávania. Ostatné budú deti vo veku od troch do šiestich rokov," priblížil. Vybudovaním škôlky chce samospráva priniesť i viac kultúry do obce.



Vybudovanie MŠ zabezpečujú zamestnanci obecnej spoločnosti, dokončili už hrubú stavbu. Práce by mali ukončiť už v marci a následne budú zabezpečovať terénne úpravy v okolí. MŠ chce obec otvoriť už v septembri.



"Výstavbu objektu samospráva financuje z obecných prostriedkov, ktoré sporila dlhší čas, pomohla si aj komerčným úverom," doplnil Čičmanec. Samotná stavba podľa neho vyjde obec približne na 300.000 eur, miestne komunikácie a odstavné plochy na 80.000 eur. Ďalšie prostriedky investuje do zariadenia.