Obec Kokava nad Rimavicou trpí vysokou nezamestnanosťou

Kokava nad Rimavicou 9. marca (TASR) - Najväčším problémom obce Kokava nad Rimavicou v Poltárskom okrese je vysoká miera nezamestnanosti, tvrdí to starosta Ján Chromek. Dodal, že najväčšími zamestnávateľmi sú obecný úrad a základná škola.



Objasnil, že malých firiem je v dedine len niekoľko a veľkí zamestnávatelia v regióne Poltára nie sú. "A keď aj sú, tak postupne všetko zaniká. Odliv obyvateľstva je tak veľký," spomenul. V roku 2006 bolo v obci 3500 ľudí, dnes ich je vyše 2700. Čo sa týka Rómov, v Kokave nad Rimavicou je v súčasnosti väčšina tých, ktorí sa v nej narodili. "To je takých 80 percent. Tí aj prejavujú záujem o verejné veci a aktivačné práce," spresnil. Podľa neho je to horšie s tými, ktorí sa do obce prisťahovali. Týka sa to správania aj aklimatizovania. Počtom je však Rómov stále 600, nepribúdajú a ani neodbúdajú.



Aj keď má okres pomerne vysokú mieru nezamestnanosti, niektorí ľudia majú podľa starostu záujem bývať v tejto obci. Kokava nad Rimavicou však svoje nájomné byty nemá. V minulosti spravovala asi 250 bytov. Neskôr sa ich vzdala a túto službu robia v súčasnosti bytové družstvá Lučenec a Detva alebo sú v osobnom vlastníctve. V minulosti však začali s prestavbou starého kina na nájomné byty. Projektom chceli opraviť chátrajúce priestory v centre obce a pre rodiny malo vzniknúť 11 bytov. Momentálne je však tento projekt pozastavený.



Problém s lekármi v obci podľa Chromeka nie je. Majú dvoch všeobecných lekárov pre dospelých, pediatra, dvoch zubárov a za pacientmi dochádza aj gynekológ. "Máme zdravotné stredisko zo 60. rokov, je obnovené, základné služby tak sú a aj lekáreň," ukončil.