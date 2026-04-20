Obec Košariská získala dotáciu na výstavbu multifunkčného ihriska
Projekt bol úspešný v rámci výzvy zameranej na rozvoj športovej infraštruktúry v obciach do 3000 obyvateľov.
Autor TASR
Košariská 20. apríla (TASR) - Obec Košariská v okrese Myjava získala finančnú podporu z Fondu na podporu športu na výstavbu nového multifunkčného ihriska. Projekt bol úspešný v rámci výzvy zameranej na rozvoj športovej infraštruktúry v obciach do 3000 obyvateľov. Náklady projektu predstavujú sumu 159.150,07 eura. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Nové ihrisko s rozmermi bude vybavené umelým trávnikom, mantinelovým oplotením so záchytnou sieťou, osvetlením a bezbariérovým prístupom. Slúžiť má na viaceré športy vrátane futbalu, volejbalu, tenisu a ďalších loptových hier a bude prístupné verejnosti.
Podľa samosprávy má projekt prispieť k rozvoju športu, aktívneho trávenia voľného času a zdravšieho životného štýlu v obci. Zároveň má vytvoriť priestor na stretávanie obyvateľov všetkých vekových kategórií.
Celkové oprávnené náklady projektu predstavujú sumu 159.150,07 eura. Z toho 135.270 eur pokryje dotácia a 23.880,07 eura uhradí obec z vlastných zdrojov. Realizácia projektu je plánovaná v najbližších mesiacoch.
