Obec Kráľ chce pre seniorov v spoločenskom dome vybudovať stacionár

Kráľ 6. mája (TASR) - Obec Kráľ v okrese Rimavská Sobota by chcela v spoločenskom dome, v ktorom kedysi sídlil aj obecný úrad, pre seniorov vybudovať denný stacionár. Vďaka projektu by tak samospráva dokázala ukončiť niekoľko rokov trvajúcu snahu o komplexnú rekonštrukciu objektu. Pre TASR to uviedol starosta obce František Béres.



"Budova bola v havarijnom stave už 15 rokov. Preto sme sa rozhodli ísť cez nejaký projekt a ukončiť jej rekonštrukciu," priblížil Béres. Ako dodal, v uplynulých rokoch dostala obec v rámci obnovy objektu financie na novú strechu či fasádu. Zriadením denného stacionára by sa samospráve podarilo zrekonštruovať i interiér či okolie budovy.



V obci Kráľ s vyše 900 obyvateľmi je podľa starostu približne 155 seniorov, pričom mnoho z nich žije osamote. Denný stacionár by mal dôchodcom poskytnúť okrem starostlivosti i priestor na stretávanie sa a spoločné trávenie voľného času. Zariadenie s kapacitou pre 15 klientov by tiež prinieslo vznik štyroch nových pracovných miest.



Ako vyplýva zo zmluvy zverejnenej v centrálnom registri zmlúv, obec Kráľ bude môcť na rekonštrukciu spoločenského domu a vybudovanie denného stacionára čerpať z európskych zdrojov vyše 290.000 eur. Samospráva už vyhlásila i verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác, v rámci projektu počíta s prestavbou objektu, zariadením interiéru i rekonštrukciou nádvoria a oplotenia.