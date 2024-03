Obec Kružlová je držiteľkou piatich rekordov, pripravuje ďalšie

Kružlová 10. marca (TASR) - Obec Kružlová v okrese Svidník je držiteľkou piatich slovenských rekordov a chce sa uchádzať o ďalšie. Ako pre TASR uviedol starosta obce Adrián Gužo, certifikát o rekorde za najväčšie srdce na zber plastových vrchnákov získali v roku 2020. Je umiestnené pri obecnom úrade a meria 194 centimetrov.



"Zbierame doň vrchnáky, potom ich odpredáme a financie idú pre postihnutých obyvateľov v našej obci, najmä malé deti. Máme tri takéto prípady," povedal starosta.



Ďalší, najnovší rekord je za najvyšší pamätník z makiet vojenských pušiek VZ 24-ČS, Mauser-D a Mosin-RU. Nachádza sa rovnako pri obecnom úrade, meria 427 centimetrov a zaregistrovaný bol vlani v októbri.



"Nemali sme v intraviláne obce žiaden pamätník, ktorý by nám symbolizoval druhú svetovú vojnu a boje, ktoré tu boli. Osadený je pred obecným úradom. Tie zbrane takpovediac oddychujú, nebojuje sa s nimi a majú symbolizovať to, že chceme, aby to tak ostalo," skonštatoval Gužo.



Rekord za najväčší vertikálny nápis v exteriéri obec získala v roku 2019. Ide o nápis Údolie smrti s rozmermi takmer desať na tri metre. "Inšpirovali sme sa nápisom Hollywood, ale urobili sme zmenšenú verziu pre turistov, aby si mohli robiť selfie pri slovenskom rekorde," povedal starosta.



Pri nápise sa nachádza 13,5 metra vysoká veža v tvare náboja do československej zbrane vzor 24. Rekord najvyššej rozhľadne v tvare náboja bol zaregistrovaný v roku 2021.



Piaty rekord, ktorý obec má, je za preklad slova mier do 44 rôznych svetových jazykov v Parku padlých v Údolí smrti a získala ho v júni 2023. "Park má tvar protitankovej míny. V jeho strede je mramorový kameň, kde z jednej strany je motto Ludvíka Svobodu a z druhej strany je v 44 jazykoch napísané slovo mier. Dookola je vysadených päť líp, čo je takisto strom ako symbol mieru. Turisti tam môžu prísť, zapáliť sviečku a posedieť si na lavičke," povedal Gužo.



Verí, že budú obcou s najväčším počtom rekordov na Slovensku. "Neviem, či je takáto možnosť, ale keď to bude možné, tak určite sa o to budeme uchádzať. Na tento rok nosím v hlave zatiaľ dva rekordy, ktoré by tu mohli pribudnúť, ale, samozrejme, neprezradím aké," dodal starosta obce.