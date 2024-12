Obec Kúty plánuje zrekonštruovať komunikácie, vyhlásila tender

Kúty 3. decembra (TASR) - Obec Kúty (okres Senica) vyhlásila verejnú súťaž na zhotoviteľa modernizácie miestnej komunikácie na uliciach Kollárová a Továrenská. Uchádzači môžu zasielať svoje ponuky do 17. decembra. Zo zverejnenej výzvy vyplýva, že predpokladaná cena diela je vyše 430.000 eur. Financované bude z vlastných zdrojov a z výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na odstraňovanie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre.



Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou komunikácie. Predpokladaná hodnota diela je 431.135,24 eura bez DPH. Keďže predmet zákazky nie je rozdelený na časti, uchádzač musí predložiť cenovú ponuku na celú zákazku, pričom hlavným kritériom je práve cena.



Radnica odporúča obhliadku dotknutého miesta, ktorú je možné si dohodnúť elektronicky. Po vyhlásení výsledkov súťaže dôjde k uzatvoreniu zmluvy. Dielo by malo byť zrealizované do 15 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.