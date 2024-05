Kvakovce využívajú na zamestnávanie ľudí projekty ústredia práce

Kvakovce 31. mája (TASR) - Obec Kvakovce v okrese Vranov nad Topľou využíva na zamestnávanie ľudí viaceré projekty Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Ide o projekty týkajúce sa práva na prvé zamestnanie, podpory udržania pracovných návykov a humanitárny projekt pomoci obciam zasiahnutých zemetrasením. TASR o tom informovali z tlačového oddelenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



Traja noví pracovníci, ktorí budú pomáhať s udržiavaním čistoty a poriadku v obci, nastúpia do práce 1. júna. Projekt Právo na prvé zamestnanie zabezpečuje tri plné pracovné úväzky s príspevkom 16.517,70 eura na obdobie do 31. mája 2025. Obec zamestná troch pracovníkov vo veku 18 až 21 rokov. "Okrem čistoty a poriadku v obci sa ich zapojením v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá zvýši aj turistický potenciál tejto lokality," uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD), ktorý v piatok obec navštívil.



Celková alokovaná výška finančnej pomoci predstavuje 13 miliónov eur do konca tohto roka. V rámci projektu 411 oprávnených žiadateľov z celého Slovenska požiadalo o príspevok pre 528 nových pracovných miest.



"Prínosom projektu je okrem vytvorenia a podpory vôbec prvých pracovných skúseností pre mnohých uchádzačov o zamestnanie aj pomoc zamestnávateľom, ktorí neraz čelia nedostatku pracovnej sily a zároveň majú priestor na získanie zamestnanca bez pracovných zlozvykov, ktorého si môžu takpovediac pracovne vychovať," doplnil generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy, ktorý rovnako zavítal do Kvakoviec.



Rezort práce tvrdí, že pomáha v regiónoch aj druhým projektom na podporu udržania pracovných návykov, ktorý nadväzuje na prvý. "Projekt, ktorý realizuje ústredie práce od marca minulého roka, pomohol aktivizovať približne 16.000 uchádzačov o zamestnanie pre 1528 žiadateľov po celom Slovensku. Výška finančného príspevku pre pokračujúce druhé kolo predstavuje 2,5 milióna eur. V rámci druhého kola evidujeme aktuálne 1669 žiadostí pre podporu 18.641 pracovných miest," priblížil rezort.



Obec Kvakovce sa zapojila aj do projektu Podpora obcí zasiahnutých zemetrasením 1 s príspevkom na pracovné miesta v celkovej výške 30.606,48 eura. Vďaka zmenám v zákone o dotáciách, platných od 1. júna 2024, sa obec môže opäť zapojiť aj do projektu Podpora obcí zasiahnutých zemetrasením 2. "Od 1. júna vytvorí osem pracovných miest, z toho štyri novovytvorené a štyri udržané. Pracovníkov opäť využije najmä pri oprave verejných budov a ďalšieho majetku v obci. Príspevok v celkovej výške 55.242,74 eura pokryje projekt do 31. decembra 2024," doplnil rezort práce.



Doteraz v rámci humanitárnej pomoci vyčlenilo ministerstvo práce pre obce a ľudí zasiahnutých zemetrasením takmer 3,1 milióna eur. "Z toho 1,7 milióna eur už bolo vyplatených v prvom kole humanitárnej pomoci. Aktuálne v prebiehajúcom druhom kole postupne vyplácame spolu 1,4 milióna eur domácnostiam. V rámci druhého kola obce opäť majú možnosť získať dotáciu v maximálnej výške 15.000 eur. Tieto prostriedky musia použiť na nákup potrebného materiálu pre svojich občanov. K celkovej sume 3,1 milióna eur tak pribudne ešte ďalších približne 500.000 eur," priblížil Tomáš.



Rezort práce za celé obdobie podporí región zasiahnutý zemetrasením sumou v celkovej výške 3,6 milióna eur. V spolupráci aj s inými ministerstvami podľa neho táto podpora nekončí. "S mojimi kolegami pracujeme na tom, aby sme postupne vyriešili všetkých šesť požiadaviek, ktoré sú uvedené v memorande od starostov obcí zasiahnutých zemetrasením a vyhoveli aj ich ďalším potrebám," dodal Tomáš.