Obec Kvetoslavov vyhlásila tender na rekonštrukciu obecného úradu

Kvetoslavov 15. novembra (TASR) - Obec Kvetoslavov v okrese Dunajská Streda vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie obecného úradu. Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 800.000 eur. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



"Predmetom realizácie diela je komplexné zateplenie budovy obecného úradu (zateplenie obvodového plášťa, strechy, stropu nad suterénom, výmena otvorových konštrukcií)," uvádza obec v predmete zákazky. Projekt tiež rieši výmenu zdroja tepla, elektrického kotla, rekonštrukciu vykurovacej sústavy, inštaláciu vzduchotechniky a lokálnych rekuperačných a klimatizačných jednotiek.



"Ako hlavný zdroj tepla je navrhnuté tepelné čerpadlo vzduch-voda. Predmetom projektu je aj rekonštrukcia elektroinštalácie objektu a výmena starých svietidiel za úsporné LED svietidlá," doplnila obec s tým, že súčasťou projektu je okrem iného aj vybudovanie novej schodiskovej plošiny pre imobilných či inštalácia elektrickej nabíjacej stanice.



Lehota na predkladanie ponúk je do 4. decembra do 10.00 h. Hlavným kritériom na ich vyhodnotenie je po splnení súťažných podmienok celková cena za celý predmet zákazky. Prihliadať sa bude v menšej miere aj na lehotu výstavby.