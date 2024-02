Obec Lehota pod Vtáčnikom chce zrekonštruovať materskú školu

Lehota pod Vtáčnikom 20. februára (TASR) - Obec Lehota pod Vtáčnikom v okrese Prievidza plánuje zabezpečiť rekonštrukciu objektu materskej školy (MŠ) a tamojšej kotolne. Na investíciu získala dotáciu z Environmentálneho fondu, dodávateľa prác za viac ako 220.000 eur hľadá cez verejnú súťaž.



Samospráva prácami sleduje zvýšenie energetickej účinnosti objektu. "Budova je naozaj v zlom stave. Okrem toho kotolňa dožíva. Náklady na prevádzku budovy sú enormné," uviedol pre TASR starosta Michal Ďureje.



Obec podľa neho verí, že ak zateplí budovu, zmodernizuje vykurovací systém, tak určite zníži prevádzkové náklady a bude môcť investovať do výchovno-vzdelávacieho procesu detí. "Spotrebu energií musíme znižovať a týmto projektom sa nám to podarí," podotkol.



Práce zahŕňajú zateplenie obvodového plášťa, riešenie strechy, riešenie statiky budovy, v ktorej sú triedy a rekonštrukciu plynovej kotolne.



Náklady na rekonštrukciu obec odhadla na 220.186,31 eura bez dane z pridanej hodnoty, ako kritérium pre výber víťaza verejnej súťaže určila najnižšiu ponúknutú sumu. Investíciu bude financovať z dotácie z Environmentálneho fondu a vlastných zdrojov. Rekonštrukčné prác by mal vybraný dodávateľ uskutočniť počas letných prázdnin.