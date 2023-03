Obec Lišov by mala po rokoch dokončiť stavbu vodovodnej prípojky

Lišov 13. marca (TASR) – Dotiahnuť do obce vodovod, vybudovať kanalizáciu a obnoviť cestu by chceli v aktuálnom volebnom období v Lišove v okrese Krupina. Turisticky atraktívna hontianska dedinka by tak získala štandardný komfort, čo by privítali nielen obyvatelia obce, ale aj návštevníci, ktorých je z roka na rok viac.



"Vetva vodovodu zo Súdoviec po začiatok obce v dĺžke asi štyroch kilometrov sa buduje od roku 2016. Doteraz sa postavila asi tretina z celej dĺžky. Prispel nám na to Environmentálny fond, a to postupne v troch častiach, v celkovej výške približne 380.000 eur," povedal TASR starosta Marián Školník.



Tento rok získali ďalších 560.000 eur, za čo by sa vodovod mal dotiahnuť k obci. "V dohľadnej dobe by sme chceli požiadať o príspevok aj na vybudovanie vodovodnej prípojky priamo do obce," pripomenul starosta. Súbežne by chceli pracovať aj na kanalizácii. Keďže však ide o finančne náročné projekty, pri ktorých je potrebná spoluúčasť, Školník vidí zmysel v postupnosti jednotlivých krokov, tak aby to rozpočet obce mohol utiahnuť.



Obnovu potrebuje aj hlavná obecná cesta, ktorá spája hornú časť dediny s dolnou. Je v dĺžke asi 700 metrov a obec má už na túto stavbu pripravenú aj projektovú dokumentáciu. "Momentálne čakáme na vhodnú výzvu," pripomenul starosta.