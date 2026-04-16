Štvrtok 16. apríl 2026
Obec Lozorno kúpi elektrocentrálu pre ukrajinskú obec Verba

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ako starosta doplnil, Lozorno už v minulosti obci Verba poskytlo humanitárnu pomoc.

Autor TASR
Lozorno 16. apríla (TASR) - Obec Lozorno v okrese Malacky schválila nákup elektrocentrály pre ukrajinskú obec Verba. Reaguje tým na žiadosť Verby, ktorá pre opakované výpadky elektriny čelí vážnym problémom pri zabezpečovaní pitnej vody obyvateľom. TASR o tom vo štvrtok informoval starosta Lozorna Ľuboš Tvrdoň.

„Pri výpadkoch elektriny dochádza v obci Verba k obmedzeniu základných služieb, pričom jedným z najzávažnejších problémov je nedostatok pitnej vody. Zakúpenie elektrocentrály má pomôcť zmierniť dôsledky týchto situácií a prispieť k stabilnejšiemu fungovaniu obce,“ uviedol.

Ako starosta doplnil, Lozorno už v minulosti obci Verba poskytlo humanitárnu pomoc.
.

