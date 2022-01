Obec Lozorno získala do majetku budovu bývalej železničnej stanice

Bratislava/Lozorno 4. januára (TASR) - Budova bývalej železničnej stanice (ŽST) v Lozorne vrátane priľahlých pozemkov už patrí obci. Vyplýva to zo zmluvy o prevode vlastníckeho práva, ktorú v decembri 2021 uzavreli so samosprávou Železnice Slovenskej republiky (ŽSR).



Podľa kontraktu, uvedeného v Centrálnom registri zmlúv, zaplatila obec za prevod majetku 29.000 eur bez DPH. V zmluve zároveň obec deklaruje, že objekt chce zrekonštruovať na zariadenie slúžiace ako "Komunitné centrum so spoločenskou-sociálnou, kultúrnou, vzdelávacou a spolkovou náplňou", pričom verejnoprospešný účel nehnuteľnosti zachová po dobu najmenej desiatich rokov.



Obyvatelia i samospráva Lozorna sa v decembri 2019 obrátili na ŽSR i vtedajšieho ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd) s požiadavkou o prehodnotenie zámeru odpredaja a privatizácie budovy ŽST v Lozorne. V tom čase ŽSR budovu bývalej výpravnej stanice s príslušenstvom a priľahlými pozemkami ponúkali za vyvolávaciu cenu 316.000 eur.