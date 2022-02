Obec Lubeník plánuje v tomto roku vybudovať novú kompostáreň

Lubeník 11. februára (TASR) – Obec Lubeník v okrese Revúca plánuje v tomto roku vybudovať novú kompostáreň, na ktorú samospráva získala nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 110.000 eur. Pre TASR to uviedol starosta obce Milan Pavko.



"Tento týždeň nám bola doručená správa z kontroly verejného obstarávania, ktorá bola v poriadku. Počítame, že v jarných mesiacoch budeme môcť s prácami začať," priblížil starosta. Výstavba kompostárne potrvá podľa jeho slov niekoľko mesiacov, dokončená by však mala byť ešte tento rok.



Hlavným cieľom projektu novej kompostárne je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci. "Bude však šetriť i obecné financie. Ročne to bude asi 7000 až 8000 eur," poznamenal Pavko. Ako dodal, samospráva doposiaľ za odovzdávanie zeleného odpadu z verejných plôch platila externej firme.



Súčasťou projektu je i nákup prekopávača kompostu, ktorý sa upevňuje za traktor. Ďalšiu techniku obec nakupovať nepotrebuje, využite totiž stroje, ktoré si už zadovážila pri projekte zberného dvora. Fungovanie kompostárne by mal zabezpečovať pracovník, ktorého obec v tomto období zamestnala na prácu v zbernom dvore. Vypomáhať mu v budúcnosti budú i aktivační pracovníci.