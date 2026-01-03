< sekcia Regióny
Obec Ľubica informuje o zmenách pobytu na sídlisku Juh
Autor TASR
Ľubica/Kežmarok 3. januára (TASR) - Obec Ľubica zverejnila informácie pre obyvateľov sídliska Juh o priebehu zmeny trvalého pobytu a povinnostiach súvisiacich so správou daní pre rok 2026. Mesto Kežmarok považuje kroky samosprávy za neprijateľné a zásadne ich odmieta. Spor o územie trvá viac ako 33 rokov. V júni 2025 došlo k zmene katastrálnej hranice, čo zasiahlo približne 3200 obyvateľov. Ich trvalý pobyt je síce v Kežmarku, no po zmene katastra patria pod Ľubicu.
Obec sa odvoláva na právoplatné súdne rozhodnutie, na základe ktorého sa mali nehnuteľnosti na spornom území stať jej súčasťou. Tvrdí, že zmena adresy z mesta Kežmarok do Ľubice je proces, ktorý realizuje z úradnej moci v súčinnosti s Ministerstvom vnútra SR. „Obec Ľubica pripravuje hromadné prihlásenie obyvateľov na nové adresy. Keďže mesto Kežmarok vyjadrilo nesúčinnosť pri administratívnom presune dát, hromadný proces môže byť časovo náročnejší,“ uvádza na svojej webovej stránke.
V tejto súvislosti pripomína možnosť prihlásiť sa na trvalý pobyt aj individuálne priamo v ohlasovni obecného úradu v Ľubici, čím sa podľa nej „urýchli získanie právnej istoty a nových dokladov“. Uvádza tiež, že po zapísaní zmeny do registra obyvateľov vzniká nárok na bezplatnú výmenu občianskeho preukazu.
Obec Ľubica zároveň pripomína, že od 1. januára tohto roka sa stala správcom miestnych daní dotknutých obyvateľov. Dodáva, že prihlásenie sa k pobytu jej pomôže získať vyšší podiel z daní, pričom tieto zdroje plánuje použiť napríklad na nové riešenie parkovania.
Mesto Kežmarok hovorí v súvislosti s prepisom trvalého bydliska o krokoch proti vôli obyvateľov sídliska. „Proti tomuto konaniu robíme aktívne právne kroky, ktorými túto situáciu riešime k spokojnosti občanov mesta Kežmarok na danom území. Mesto Kežmarok odporúča obyvateľom, aby nepodliehali nátlaku ani zavádzajúcim tvrdeniam,“ uvádza na svojej webovej stránke. V súvislosti s danou problematikou deklaruje aj poskytnutie bezplatného právneho poradenstva.
K zlúčeniu Ľubice a Kežmarku došlo v roku 1974. Sídlisko Juh vyrástlo v katastri oboch, a to v období, keď bola Ľubica súčasťou mesta. V roku 1992 sa obec osamostatnila, no k plánovanej dohode o usporiadaní sídliska nedošlo. V uplynulých rokoch vzniklo aj niekoľko petícií a sporom sa zaoberali i štátne orgány.
K posunu katastrálnej hranice došlo koncom mája 2018. Správny súd v Košiciach v marci 2025 tieto zmeny zrušil, čím rozhodol v prospech obce Ľubica. Okresný úrad Kežmarok tak na základe uvedeného rozsudku posunul v lete 2025 hranicu na pôvodný stav. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku vzhľadom na podanie kasačnej sťažnosti voči rozsudku vyzvalo okresný úrad na vrátenie stavu k 1. januáru 2025. Podľa vedenia mesta súčasná situácia spôsobuje vážne problémy v každodennom živote obyvateľov sídliska. Okrem iného priniesla aj nezhody týkajúce sa podielových daní a poskytovania služieb občanom, a najnovšie aj financovania školy.
