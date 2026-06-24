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Malcov od vlády očakáva podporu projektov v sume takmer 75.000 eur
Vláda SR v stredu rokuje v obci Malcov v okrese Bardejov. Kabinet sa zaoberá analýzou sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov v okresoch Bardejov, Poprad, Levoča a Snina.
Autor TASR,aktualizované
Malcov 24. júna (TASR) - Obec Malcov predložila vláde v rámci jej stredajšieho výjazdového rokovania v obci dve projektové žiadosti v celkovej sume takmer 75.000 eur. Ako pre TASR uviedla starostka obce Andrea Lazorová, týkajú sa prístupovej cesty na cintorín, opravy domu nádeje a vybudovania oporného múru za domom nádeje.
„Naša obec dala dva projekty. Jeden sa týka prístupovej cesty na cintorín a druhý opravy domu nádeje a vybudovania oporného múru za domom nádeje. Je to našou prioritou, lebo si myslím, že to je priorita pre všetkých občanov v našej obci,“ uviedla Lazorová s tým, že projekty sú v celkovej sume 74.974 eur.
Na otázku chýbajúcej kanalizácie odpovedala, že je to v štádiu riešenia. „Už sme podpísali zmluvu, teda pán minister Tomáš Taraba (nominant SNS) podpísal zmluvu s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, kde nám prešiel projekt kanalizácie Lenartov - obec Malcov, čistička odpadových vôd v sume 14 miliónov eur,“ doplnila Lazorová.
Na výjazdové rokovanie vlády sa obec pripravovala najmä úpravou priestorov, v ktorých sa zasadnutie koná. „Pripravovali sme miestnosti. Rovnako miestnosť, ktorú sme chceli už dlhodobo upraviť, rokovanie vlády nám pomohlo pripraviť ju skôr,“ dodala starostka obce s 1600 obyvateľmi.
Vláda SR v stredu rokuje v obci Malcov v okrese Bardejov. Kabinet sa zaoberá analýzou sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov v okresoch Bardejov, Poprad, Levoča a Snina. Rokovanie sa má zamerať na konkrétne opatrenia pre rozvoj regiónov „od Tatier po Poloniny“, najmä v oblastiach zdravotníctva, dopravy, zamestnanosti, cestovného ruchu, podpory samospráv, investícií a zvyšovania kvality života obyvateľov.
„Naša obec dala dva projekty. Jeden sa týka prístupovej cesty na cintorín a druhý opravy domu nádeje a vybudovania oporného múru za domom nádeje. Je to našou prioritou, lebo si myslím, že to je priorita pre všetkých občanov v našej obci,“ uviedla Lazorová s tým, že projekty sú v celkovej sume 74.974 eur.
Na otázku chýbajúcej kanalizácie odpovedala, že je to v štádiu riešenia. „Už sme podpísali zmluvu, teda pán minister Tomáš Taraba (nominant SNS) podpísal zmluvu s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, kde nám prešiel projekt kanalizácie Lenartov - obec Malcov, čistička odpadových vôd v sume 14 miliónov eur,“ doplnila Lazorová.
Na výjazdové rokovanie vlády sa obec pripravovala najmä úpravou priestorov, v ktorých sa zasadnutie koná. „Pripravovali sme miestnosti. Rovnako miestnosť, ktorú sme chceli už dlhodobo upraviť, rokovanie vlády nám pomohlo pripraviť ju skôr,“ dodala starostka obce s 1600 obyvateľmi.
Vláda SR v stredu rokuje v obci Malcov v okrese Bardejov. Kabinet sa zaoberá analýzou sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov v okresoch Bardejov, Poprad, Levoča a Snina. Rokovanie sa má zamerať na konkrétne opatrenia pre rozvoj regiónov „od Tatier po Poloniny“, najmä v oblastiach zdravotníctva, dopravy, zamestnanosti, cestovného ruchu, podpory samospráv, investícií a zvyšovania kvality života obyvateľov.