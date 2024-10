Obec Margecany plánuje postaviť denný stacionár

Margecany 29. októbra (TASR) - Obec Margecany v okrese Gelnica plánuje postaviť a prevádzkovať denný stacionár s kapacitou 30 ľudí. Chce tak zabezpečiť potreby rastúceho počtu obyvateľov v seniorskom veku. Pre TASR to uviedol projektový manažér obce Pavol Stano s tým, že s výstavbou by sa malo začať na konci tohto roka.



"Predpokladané náklady na realizáciu sú približne 1,6 milióna eur. Príspevok z plánu obnovy a odolnosti by mal pokryť 1,598 milióna eur a prípadné ďalšie nevyhnutné výdavky pokryje obec z vlastných zdrojov. Reálne náklady však budú vypočítané až po uskutočnení všetkých verejných obstarávaní," spresnil.



Denný stacionár by mal vyrásť v západnej časti aktuálne zastavanej časti obce Olše. Poskytovať by v ňom mali pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, stravovanie, ako aj rozvoj pracovných činností a záujmové činnosti.



Na prízemí by sa mala nachádzať oddychová miestnosť na rekreáciu klientov, miestnosť na výkon sociálnej rehabilitácie, ako aj miestnosť na záujmovú činnosť a šport. Na poschodí by mala byť spoločenská miestnosť s jedálňou, výdajňa stravy, miestnosť na rozvoj pracovných činností, oddychová miestnosť, miestnosť na sociálne poradenstvo a administratívne priestory pre zamestnancov.



Stano pripomenul, že seniori nad 65 rokov tvoria v súčasnosti takmer 22 percent obyvateľov Margecian, čo je viac ako celoslovenský priemer. Zároveň predpokladajú ďalší výrazný nárast podielu tejto vekovej skupiny. "To sa odrazí na zvýšenej potrebe obyvateľov zabezpečiť zdravotnú a sociálnu starostlivosť pre narastajúcu skupinu seniorov, z ktorých väčšina preferuje zotrvanie vo svojom rodinnom prostrední čo najdlhšie a využitie pobytového zariadenia sociálnych služieb až ako krajného riešenia, keď im ich zdravotný stav nedovolí samostatne fungovať," vysvetlil s tým, že v regióne je zároveň nedostatok pobytových zariadení sociálnych služieb.



Zámerom projektu je vytvorenie podmienok na rozvoj komunitnej sociálnej služby. "Realizáciou projektu bude môcť odkázaný občan zostať väčšinu dňa vo svojom bydlisku a byte alebo dome, so zachovaním sociálnych kontaktov a sietí. Na nevyhnutný čas mu bude poskytnutá ambulantná sociálna služba v miestnom dennom stacionári," doplnil.



Prácu by tu mohlo nájsť najmenej sedem ľudí. Prevádzka denného stacionára v Margecanoch by mohla byť spustená do konca roka 2026.