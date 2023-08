Obec Michalková chce byť samostatná,do volieb ide predošlý starosta

Michalková 25. augusta (TASR) - V malej obci Michalková v okrese Zvolen sa po nezáujme o stoličku starostu a o poslanecké miesta vo vlaňajších komunálnych voľbách, ktorý sa zopakoval aj pri doplňujúcich voľbách tento rok v marci, predsa len našli niekoľkí kandidáti. V doplňujúcich voľbách, ktoré budú 9. septembra, sa rozhodol kandidovať doterajší starosta Ján Parobok a na tri miesta poslancov budú traja kandidáti.



Ako Parobok uviedol pre TASR, bez toho, aby naposledy prešiel riadnymi voľbami, ťahá obec už piate volebné obdobie. Vyplývalo mu to totiž zo zákona, keďže vlani sa za starostu nikto neprihlásil, a tak úrad musí viesť do zvolenia novej hlavy obce predošlý starosta.



K situácii v obci bez riadne zvolenej samosprávy, keď hrozilo pričlenenie k Zvolenu, zvolal Parobok minulý rok stretnutie občanov. Ako povedal, ľudia sa prikláňali k tomu, aby si správu obce vykonávali sami. "Nikto sa však nechcel tejto úlohy zhostiť," podotkol.



Po tom, ako sa im podarilo zrealizovať niekoľko projektov, opravila sa napríklad cesta a vo výhľade je aj napojenie na optickú sieť, sa doterajší starosta rozhodol predsa len kandidovať. V rozhodnutí mu však pomohli aj noví obyvatelia, ktorí sa tam v poslednom období prisťahovali a začali sa zaujímať o veci verejné. Z nich dvaja súhlasili, že budú kandidovať ako poslanci a pridal sa tiež jeden doterajší poslanec.



Starosta v obci so 46 obyvateľmi pracuje len na štvrtinový úväzok. Kandidátov preto odrádza veľmi nízky plat, ale aj množstvo práce, ktorú táto funkcia prináša. "Musím totiž vykonávať tú istú agendu, ako aj starosta obce s 500 obyvateľmi," konštatoval Parobok.



Sám "starostuje" popri svojom hlavnom zamestnaní vo vodárenskej spoločnosti a správu obce vykonáva len po večeroch a cez víkendy. "Navyše, musím absolvovať aj rôzne školenia, rokovania a vtedy si musím z práce brať dovolenku," vymenováva.



Obec v horách nad Zvolenom s katastrom o rozlohe 540 hektárov, eviduje 65 nehnuteľností. Z toho asi dve tretiny sú využívané ako víkendové chalupy.