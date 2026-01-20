< sekcia Regióny
VIDEO: Obec Miloslavov otvorila novú modernú telocvičňu
Nová telocvičňa predstavovala celkovú investíciu vo výške 2.572.902,77 eura.
Autor TASR
Miloslavov 20. januára (TASR) - V obci Miloslavov v okrese Senec v utorok slávnostne otvorili novú modernú telocvičňu miestnej základnej školy (ZŠ). Samospráve sa tým podarilo skompletizovať školský areál.
„Cesta k novej športovej hale sa začala už v roku 2015 a obec musela počas procesu prekonať množstvo komplikácií - od výkupu susediacich pozemkov cez administratívne prekážky počas pandémie až po opakované hľadanie zdrojov financovania,“ pripomenul starosta obce Milan Baďanský. Zvýraznil v tejto súvislosti vytrvalosť samosprávy pri hľadaní externých zdrojov. „Nevzdali sme sa ani po zamietavých stanoviskách a nakoniec sme uspeli. Sme jedinou obcou v Bratislavskom kraji, ktorá v poslednej výzve získala z Fondu na podporu športu (FnPŠ) dotáciu vo výške jeden milión eur,“ uviedol starosta počas otvorenia športoviska.
Nová telocvičňa predstavovala celkovú investíciu vo výške 2.572.902,77 eura. Okrem vlastných zdrojov a príspevku FnPŠ použila obec na financovanie úver. Výstavba telocvične, ktorej plocha samotnej haly predstavuje 850 štvorcových metrov, trvala 18 mesiacov. Telocvičňa disponuje špičkovou drevenou palubovkou a akustickým obkladom, ktoré lepšie zodpovedajú zdravotným nárokom na športovanie detí a odhlučnenie priestoru.
Nová telocvičňa nebude slúžiť len žiakom na hodinách telesnej výchovy, ale stane sa aj priestorom pre stretávanie sa športovej a spoločenskej komunity v obci.
Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak (nezávislý) i člen Správnej rady Fondu na podporu športu a generálny sekretár Slovenského paralympijského výboru Samuel Roško.
