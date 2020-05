Obec Mníšek nad Hnilcom začína s výstavbou MŠ pri rómskej osade

Mníšek nad Hnilcom 10. mája (TASR) – S výstavbou materskej školy (MŠ) pri tunajšej rómskej osade začne obec Mníšek nad Hnilcom v okrese Gelnica v najbližších dňoch. Ako pre TASR povedal starosta Ľudovít Kujnisch, momentálne ide o najväčší projekt obce. Stavenisko odovzdali zhotoviteľovi minulý týždeň. Chceli by tiež rozšíriť základnú školu (ZŠ).



„MŠ bude postavená blízko osady, aby deti nemali ďaleko do škôlky. Predtým boli výhovorky, že si nemajú čo obliecť, obuť, nemá ich kto odviezť a prísť pre ne. Tam to budú mať na skok, myslím si, že ideálne podmienky v novej budove,“ povedal s tým, že jej výstavba súvisí aj s avizovaným zavedením povinnej predškolskej dochádzky.



Kapacita MŠ má byť 96 detí. Kujnisch nepredpokladá, že by ju navštevovali aj deti z okolitých obcí. „Teoreticky by mohli, máme tam určitú rezervu, ale na tých 80 percent by bola kapacita využitá už teraz,“ povedal.



Projekt je podľa jeho slov dotovaný prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, celkové náklady predstavujú sumu okolo 619.000 eur, z toho podiel obce je okolo 30.000 eur. „Sú to vlastné prostriedky, šetríme na to, pretože stavba je pripravovaná už dlhšie,“ dodal. MŠ má byť skolaudovaná najneskôr o rok a pol.



Ďalším projektom, ktorý chce obec zrealizovať, je prístavba k ZŠ. Jej kapacitu plánuje obec rozšíriť o štyri učebne. „Chceme sa prihlásiť do projektu, lenže na to nám treba pripraviť technické projekty a stavebné povolenie, pracujeme na tom, aby sme boli pripravení, ak vyjde výzva,“ povedal s tým, že z kapacitných dôvodov už museli niektoré učebne zrušiť.