Obec Močenok získala dotáciu na rekonštrukciu budovy materskej školy

Močenok 23. októbra (TASR) - Obec Močenok v okrese Šaľa plánuje zrekonštruovať budovu miestnej materskej školy. Na rekonštrukciu získala samospráva nenávratnú finančnú podporu vo výške 1.203.417 eur z programu Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov, informoval starosta Roman Urbánik. Práce by sa mali začať začiatkom budúceho roka, materská škola by mala byť zrekonštruovaná do začiatku školského roka 2024/2025.



V rámci projektu Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy bude zateplená fasáda a strecha objektu, budú vymenené okná a vonkajšie dvere, zmení sa aj zdroj vykurovania z plynového na tepelné čerpadlo. Projekt rieši aj rekuperáciu vzduchu a nainštalovanie fotovoltických panelov na strechu budovy.