Obec Mokrý Háj plánuje vybudovať ďalšiu časť celoobecnej kanalizácie

Mokrý Háj 20. marca (TASR) - Obec Mokrý Háj v okrese Skalica plánuje vybudovanie kanalizačnej vetvy s označením BB v rámci celoobecnej kanalizácie. Verejné obstarávanie musí prekontrolovať príslušný riadiaci orgán, následne samospráva môže pristúpiť k plneniu zámeru. Pre TASR to uviedol starosta David Schiller.



Zákazka zahŕňa napríklad zemné práce ako vytýčenie trasy kanalizácie, výkop zapaženej jamy v hornine a ďalšie, ale aj vodorovné konštrukcie. Tam patrí napríklad realizácia lôžka pod potrubie či stoky. Nasledovať bude montáž kanalizačného potrubia, skúška tesnosti kanalizácie či zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom.



Víťazom verejnej súťaže sa stala spoločnosť Unistav s cenovou ponukou vo výške 72.852,81 eura s DPH. Následne obec so spoločnosťou uzavrela zmluvu. Dielo by malo byť zhotovené do troch mesiacov od prebratia staveniska. Na vybudovanie celoobecnej kanalizácie získala obec dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 69.244 eur.