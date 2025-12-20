Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Obec Muráň by chcela v areáli základnej školy vybudovať nové klzisko

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Milan Kapusta

V Muráni sa obyvatelia naposledy korčuľovali ešte pred mnohými rokmi. Klzisko si v minulosti vybudovali svojpomocne, pričom mantinely vyrobili v miestnej píle.

Autor TASR
Muráň 20. decembra (TASR) - Obec Muráň v okrese Revúca by chcela v areáli základnej školy vybudovať nové klzisko. S pripraveným projektom sa uchádza o dotáciu, ak by samospráva financie získala, športovisko by mohlo byť pre verejnosť prístupné budúcu zimu. Pre TASR to uviedol tamojší starosta Roman Goldschmidt.

V Muráni sa obyvatelia naposledy korčuľovali ešte pred mnohými rokmi. Klzisko si v minulosti vybudovali svojpomocne, pričom mantinely vyrobili v miestnej píle. „V tom čase boli aj iné zimy, teraz sú veľmi slabé a deti sa nemajú kde vyžiť,“ priblížil starosta.

V obcí a okolí v súčasnosti možnosti na korčuľovanie chýbajú, klzisko v ostatných rokoch, s výnimkou vlaňajška, nie je v prevádzke ani v okresnom meste Revúca. „Keď je dobrá zima, dá sa ísť do Muránskej Lehoty na rybník, ale je to na vlastné nebezpečenstvo, keďže ide o prírodný ľad,“ dodal Goldschmidt.

Muránska samospráva by na nové klzisko chcela získať dotáciu z Fondu na podporu športu. Po vypracovaní projektovej dokumentácie má už vysúťaženého aj dodávateľa, vybudovanie ľadovej plochy s rozmermi 25 x 16 metrov by stálo vyše 130.000 eur. Nové športovisko by chceli umiestniť v areáli miestnej základnej školy.

Je to za telocvičňou, aj keď svieti slnko je tam tieň, takže je to ideálne miesto pre klzisko,“ doplnil starosta s tým, že ak sa obci podarí dotáciu získať, klzisko by mohlo byť v prevádzke budúcu zimu.
