Obec Muráň rozšírila areál v Nižkovej dolinke o novú detskú atrakciu

Muráň 27. júna (TASR) - Obec Muráň v okrese Revúca rozšírila areál v Nižkovej dolinke o novú detskú atrakciu. Na výstavbu 3D bludiska za približne 117.000 eur získala samospráva regionálny príspevok. Pre TASR to uviedol starosta obce Roman Goldschmidt.



Nižkova dolinka sa nachádza v blízkosti centra obce pri nástupe na náučný chodník vedúci na Muránsky hrad. „Celá lokalita je braná ako relaxačno-oddychovo-športová zóna, kde máme preliezky pre deti, kolotoče a malý zip-line,“ priblížil starosta s tým, že areál využívajú obyvatelia i návštevníci obce.



Najnovšou atrakciou v areáli je prvok, ktorý samospráva nazvala 3D bludisko. „Je to v podstate taký pentagon, do ktorého deti vyjdú po lezeckej stene, a potom v ňom prechádzajú cez rôzne prekážky,“ skonštatoval Goldschmidt. Atrakciu oficiálne otvorili v uplynulých dňoch, projekt stál približne 117.000 eur. Samospráva na jeho realizáciu získala regionálny príspevok v rámci výzvy na podporu najmenej rozvinutých okresov.



Obec Muráň buduje Nižkovu dolinku ako relaxačno-oddychový areál s pomocou rôznych projektov už niekoľko rokov. V rozvoji lokality chce naďalej pokračovať, aktuálne už má podanú žiadosť na ďalšiu dotáciu. „Chceli by sme tam urobiť aj lezeckú stenu, ktorá by celú lokalitu ešte zatraktívnila,“ dodal starosta.