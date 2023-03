Obec Muráň vybuduje novú tržnicu, získala na ňu vyše 65.000 eur

Muráň 21. marca (TASR) – Obec Muráň v okrese Revúca plánuje vybudovať novú tržnicu, organizovať tu chce rôzne regionálne trhy či jarmok. Na tento účel získala z európskych zdrojov vyše 65.000 eur. Pre TASR to uviedol starosta obce Roman Goldschmidt.



Ako priblížil starosta obce, v súčasnosti ako tržnicu v Muráni využívajú priestor medzi kostolom a obchodom s potravinami v centre obce. Novú tržnicu plánujú vybudovať neďaleko, v blízkosti bývalej fary, v ktorej v súčasnosti sídli obecné múzeum.



"Budeme meniť zámkovú dlažbu, pribudnú tu verejné toalety, prenosné pulty na predaj tovaru," priblížil Goldschmidt s tým, že rekonštruovať plánujú aj oplotenie. Na novej tržnici by v budúcnosti chceli organizovať rôzne podujatia, a to najmä regionálne trhy či jarmok.



Na vybudovanie tržnice získala obec príspevok z európskych zdrojov v rámci výzvy miestnej akčnej skupiny Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron. Maximálna výška príspevku predstavuje približne 65.900 eur.



S realizáciou prác plánuje obec začať koncom marca. Projekt by chceli ukončiť v letných mesiacoch, aby sa nová tržnica mohla stať súčasťou tradičných septembrových osláv dní obce. Tie samospráva organizuje každoročne pri príležitosti výročia prvej písomnej zmienky o hrade Muráň a samotnej obci.