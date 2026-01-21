Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Obec Nána pripravuje výstavbu dvoch nájomných bytových domov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V dvoch nájomných bytových domoch vznikne 21 bytových jednotiek, v jednom deväť a v druhom 12 bytov.

Autor TASR
Nána 21. januára (TASR) - Obec Nána v okrese Nové Zámky pripravuje výstavbu dvoch nájomných bytových domov. Víťaz verejného obstarávania predložil cenovú ponuku na realizáciu stavebných prác v hodnote 1,48 milióna eur. Vyplýva to z údajov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Predmet zákazky bude financovaný výlučne z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania a z dotácie pridelenej z ministerstva dopravy s dofinancovaním z vlastných finančných zdrojov obce Nána, a to len v prípade poskytnutia úveru a dotácie na kúpu bytového domu.

V dvoch nájomných bytových domoch vznikne 21 bytových jednotiek, v jednom deväť a v druhom 12 bytov. K dispozícii budú dva jednoizbové byty, 12 dvojizbových a sedem trojizbových bytov. Priemerná podlahová plocha bytov nesmie prevyšovať 52 štvorcových metrov. Súčasťou projektu je aj vybudovanie 32 parkovacích stojísk.
