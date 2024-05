Obec Nedožery-Brezany postaví nízkokapacitné zariadenie pre seniorov

Nedožery-Brezany 16. mája (TASR) - Nízkokapacitné a nízkoprahové zariadenie pre seniorov pribudne v Nedožeroch-Brezanoch v okrese Prievidza. Obec na jeho výstavbu získala financie z Plánu obnovy a odolnosti SR. Celkové náklady na projekt predstavujú viac ako 1,3 milióna eur. Základný kameň stavby poklepali v stredu (15. 5.) i za účasti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD).



Obec s 2059 obyvateľmi sa vlani zapojila do projektu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v rámci ktorého mala na výber rôzne typy zariadení s kapacitou do 12 alebo do 30 osôb, spomenul starosta Jaroslav Pekár, podľa ktorého obec na výstavbu zariadenia s vyššou kapacitou nemala vhodný pozemok, preto sa rozhodla pre domov dôchodcov pre 12 osôb. "Aj keby sa na prvý pohľad zdalo, že je to málo, pre našu obec je to optimálny počet. Máme tu i ďalšie sociálne služby - opatrovateľskú službu, komunitné centrum. Týmito vieme obsiahnuť všetkých obyvateľov našej obce," podotkol Pekár.



S výstavbou zariadenia obec podľa neho začala ešte v apríli a práce by mali trvať desať mesiacov. "Stavbu by sme tak mali mať skolaudovanú začiatkom budúceho roka. Treba tam ešte nastaviť procesy prevádzky, obec musí zriadiť novú sociálnu službu, ktorú zatiaľ nemá. Klienti by sa do zariadenia mohli nasťahovať v druhej polovici roka 2025," priblížil.



Minister práce uviedol, že podporu z plánu obnovy na výstavbu zariadenia obec dostala preto, lebo mala dobre pripravený projekt. Nejde podľa neho o jediný projekt v Nedožeroch-Brezanoch, ktorý sa týka sociálnej oblasti, spomenul i komunitné centrum, sociálny podnik či ihrisko pre zdravotne znevýhodnené deti.



Na rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti je v pláne obnovy podľa Tomáša vyčlenených celkovo približne 176 miliónov eur. "Takto chceme vytvoriť v rôznych typoch zariadení až 2350 miest pre odkázaných ľudí," doplnil Tomáš.



Samospráva obce už začala so zabezpečovaním personálu pre zariadenia. Starosta ozrejmil, že ho má v podstate už personálne obsadené. "Na prevádzku sa budeme snažiť získať dotácie, aby sme klientom znížili poplatok na čo najnižšiu hodnotu," dodal Pekár.