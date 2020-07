Obec Nevoľné kúpila nový defibrilátor

Nevoľné 10. júla (TASR) - V obci Nevoľné v okrese Žiar nad Hronom sa rozhodli prispieť k zlepšeniu dostupnosti rýchlej zdravotnej pomoci miestnym obyvateľom zakúpením defibrilátora. Osadili ho v budove obecného úradu, kde je v prípade potreby dostupný 24 hodín denne.



"S touto myšlienkou prišiel jeden môj známy, ktorý je záchranárom. Rozprávali sme sa o dostupnosti záchranných služieb v našej obci. Kým z Kremnice príde pomoc tak za sedem minút, zo Žiaru nad Hronom za nejakých 25 minút. Smrť mozgu pritom nastáva po nejakých troch minútach, takže to bol podnet na jeho zakúpenie," priblížil starosta Štefan Henžel.



Najmodernejší typ defibrilátora, ktorý stál 1450 eur, zakúpila obec z vlastného rozpočtu. Henžel považuje tieto prostriedky za dobrú investíciu. "Nie je to lacná záležitosť, ale keď má zachrániť len jeden život, tak sa to oplatí," komentoval s tým, že v dedine aktuálne žije približne 100 obyvateľov v dôchodcovskom veku.



Prístroj na záchranu života osadili tak, aby bol v prípade potreby dostupný nonstop pre všetkých. V obci tiež zorganizovali školenie, na ktorom zúčastneným priblížili, ako ho správne používať. Podľa Henžela sa na ňom zúčastnili všetci ľudia pracujúci v zdravotníctve, ale aj zamestnanci obce a materskej školy.