Obec Obid zrekonštruuje budovu komunitného centra
Modernizáciou prejde aj kúrenie a zabezpečenie fotovoltickej dodávky energií o výkone pre vlastnú spotrebu.
Autor TASR
Obid 19. mája (TASR) - Obec Obid v okrese Nové Zámky pripravuje rekonštrukciu budovy komunitného centra v obci. Rekonštrukcia bude zameraná na zníženie energetickej náročnosti budovy. Náklady na stavebné práce dosiahnu 408.341 eur. Vyplýva to z výsledkov verejného obstarávania zverejnených vo vestníku Úradu pre pre verejné obstarávanie.
Objekt prejde celkovou rekonštrukciou. Pozostávať bude zo zateplenia obvodových múrov a strechy, výmeny otvorových konštrukcií, rekonštrukcie zdravotechniky, osvetlenia a vetrania. Modernizáciou prejde aj kúrenie a zabezpečenie fotovoltickej dodávky energií o výkone pre vlastnú spotrebu. Súčasťou projektu je aj vybudovanie nového kanalizačného domového systému.
