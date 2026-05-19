Utorok 19. máj 2026
Obec Obid zrekonštruuje budovu komunitného centra

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Modernizáciou prejde aj kúrenie a zabezpečenie fotovoltickej dodávky energií o výkone pre vlastnú spotrebu.

Obid 19. mája (TASR) - Obec Obid v okrese Nové Zámky pripravuje rekonštrukciu budovy komunitného centra v obci. Rekonštrukcia bude zameraná na zníženie energetickej náročnosti budovy. Náklady na stavebné práce dosiahnu 408.341 eur. Vyplýva to z výsledkov verejného obstarávania zverejnených vo vestníku Úradu pre pre verejné obstarávanie.

Objekt prejde celkovou rekonštrukciou. Pozostávať bude zo zateplenia obvodových múrov a strechy, výmeny otvorových konštrukcií, rekonštrukcie zdravotechniky, osvetlenia a vetrania. Modernizáciou prejde aj kúrenie a zabezpečenie fotovoltickej dodávky energií o výkone pre vlastnú spotrebu. Súčasťou projektu je aj vybudovanie nového kanalizačného domového systému.
