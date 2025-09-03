Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Obec Oreské plánuje rozšíriť verejný vodovod

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Predmetom zákazky je výstavba vodovodného potrubia v obci v dvoch radoch s dĺžkami 140 a 41 metrov.

Autor TASR
Oreské 3. augusta (TASR) - Obec Oreské v okrese Skalica plánuje rozšíriť verejný vodovod v lokalite individuálnej bytovej výstavby. Zákazka je v hodnote viac ako 290.000 eur s DPH. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) a zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv, ktorú uzavrela obec so zhotoviteľom.

Predmetom zákazky je výstavba vodovodného potrubia v obci v dvoch radoch s dĺžkami 140 a 41 metrov. Práce budú pozostávať z prípravy územia na rozšírenie vodovodu a následného rozšírenia vodovodu. Pôjde napríklad o rozoberanie zámkovej dlažby na dotknutej ploche či vytrhanie obrubníkov. Neskôr dôjde aj k založeniu trávnika, oprave podkladu po prekopaní inžinierskych sietí či kladeniu novej betónovej zámkovej dlažby.

Do verejného obstarávania na zhotoviteľa sa zapojili štyri spoločnosti. Najvyššia cenová ponuka bola vo výške 307.829,23 eura s DPH. Zhotoviteľom sa stala spoločnosť UNISTAV, ktorá uspela s najnižšou cenovou ponukou vo výške 290.206,68 eura s DPH.
.

