Obec Pavlovce nad Uhom vyrovnáva pozemkové vzťahy v lokalite s MRK

Pavlovce nad Uhom 10. decembra (TASR) – Obec Pavlovce nad Uhom v okrese Michalovce vyrovnáva majetkovo-právne vzťahy v lokalite Kukov obývanej príslušníkmi marginalizovanej rómskej komunity (MRK). V uplynulých dňoch na tento účel získala nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške viac ako 60.000 eur. Je jednou zo 47 slovenských samospráv, kde sa má jednoduchými pozemkovými úpravami dopomôcť k zlepšeniu hygienických štandardov MRK.



"Daný projekt má 169 účastníkov," ozrejmil pre TASR starosta obce Anton Kocela. Výška NFP, ktorú obec získala od ministerstva vnútra, je maximálnou sumou na projekty smerujúce k vyrovnaniu majetkovo-právnych vzťahov v lokalitách s MRK v najmenej rozvinutých regiónoch. Spoluúčasť samosprávy na aktivite, ktorá má byť ukončená do roku 2023, predstavuje sumu približne 3000 eur.



Konkrétnym cieľom celoštátneho projektu financovaného z prevažnej miery (85 percent) zo zdrojov európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje je "podporiť prístup k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti, zdravotníckej osvety a k zlepšeniu štandardov hygieny bývania", vyplýva zo zmluvy medzi obcou a rezortom vnútra.



Ako pre TASR doplnil jeho tlačový odbor, spomedzi 47 obcí, ktoré sa do projektu zapojili, ich je 18 v košickom, 28 v prešovskom a jedna v trnavskom kraji. "Celkovo sú schválené projekty za 4,85 milióna eur," doplnilo ministerstvo s tým, že jeho snahou je mať zmluvy so všetkými účastníkmi účinné do konca tohto roka.