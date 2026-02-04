< sekcia Regióny
Obec Pečovská Nová Ves vybudovala viac ako 16 metrov vysokú rozhľadňu
K rozhľadni sa dá dostať dvomi trasami. Motorovým vozidlom a peši po miestnej asfaltovej komunikácii z ulice Na Trubalovec a peši po obnovenom chodníku z obytnej zóny na rovnakej ulici.
Autor TASR,aktualizované
Pečovská Nová Ves 4. februára (TASR) - Obec Pečovská Nová Ves vybudovala novú viac ako 16 metrov vysokú rozhľadňu. Nachádza sa pri židovskom cintoríne. V uplynulých dňoch ju uviedli do prevádzky. Obec o tom informuje na sociálnej sieti.
Ako uvádza, nová atrakcia reflektuje na zvýšený záujem o cykloturistiku a turistiku v obci. „Návštevníkom umožňuje vybrať sa na nenáročnú prechádzku, v cieli ktorej sa budú môcť pokochať výhľadom na pohorie Čergov, Bachureň, Slanské vrchy a dokonca aj na Vysoké Tatry. Z rozhľadne sú tiež viditeľné dominanty nášho blízkeho okolia, napríklad hradný vrch hradu Šariš,“ približuje obec.
Rozhľadňa je drevená, štvorpodlažná stavba, doplnená o kotviace a spojovacie prvky z ocele a má rebríkové schodisko so zábradlím, ktoré vedie na vyhliadkové plošiny na druhom a treťom nadzemnom podlaží a balkón s drevenou strechou na štvrtom nadzemnom podlaží vo výške 12 metrov nad úrovňou zeme.
Obec upozorňuje, že na všetkých balkónoch v jednom okamihu je povolený maximálny počet 20 osôb. „Počas nepriaznivého počasia, ako je dážď, silný vietor, víchrica, námraza, snehová pokrývka schodov a podláh, búrka, hmla, v priebehu a tesne po búrke a podobne, je vstup na vežu zakázaný. Návštevníci rozhľadne sa riadia prevádzkovým a návštevným poriadkom,“ uvádza obec.
Celý projekt bude dokončený v letných mesiacoch dobudovaním oddychovej zóny s altánkom, ohniskom a zabudovaním mobiliáru s monitorovacím systémom.
Ako pre TASR uviedol starosta obce Jaroslav Dujava, investičné náklady na stavbu predstavovali sumu 182.166,94 eura. „Sumu 100.000 eur sme získali ako úspešný uchádzač o získanie regionálneho príspevku na realizáciu projektu s názvom Vybudovanie rozhľadne v Pečovskej Novej Vsi ako doplnkovej služby v cestovnom ruchu z výzvy Okresného úradu Sabinov určenej na zvýšenie atraktivity územia v najmenej rozvinutom okrese Sabinov, ktorú financuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR,“ priblížil starosta.
Sumu 65.000 eur obec získala z Úradu vlády SR po tom, čo uspela so žiadosťou o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na dofinancovanie spomenutého projektu. Z vlastného rozpočtu obec prispela sumou 17.166,94 eura.
