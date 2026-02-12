< sekcia Regióny
Obec Pernek hľadá zhotoviteľa verejnej kanalizácie a ČOV
Podľa súťažných podkladov je dĺžka kanalizačnej siete vyše deväť kilometrov, areál ČOV sa má nachádzať v západnej časti obce, pred vstupom do dediny pri Perneckom potoku.
Autor TASR
Bratislava 12. februára (TASR) - Obec Pernek v okrese Malacky hľadá zhotoviteľa výstavby kanalizačnej siete a čistiarne odpadových vôd (ČOV). Výzvu na predkladanie ponúk zverejnili vo štvrtok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
Podľa súťažných podkladov je dĺžka kanalizačnej siete vyše deväť kilometrov, areál ČOV sa má nachádzať v západnej časti obce, pred vstupom do dediny pri Perneckom potoku. Pozemok v súčasnosti tvorí nespevnená plocha.
Predpokladaná hodnota investície sú 2.731.505 eur bez DPH, záujemcovia môžu predložiť ponuky do 3. marca.
Podľa súťažných podkladov je dĺžka kanalizačnej siete vyše deväť kilometrov, areál ČOV sa má nachádzať v západnej časti obce, pred vstupom do dediny pri Perneckom potoku. Pozemok v súčasnosti tvorí nespevnená plocha.
Predpokladaná hodnota investície sú 2.731.505 eur bez DPH, záujemcovia môžu predložiť ponuky do 3. marca.